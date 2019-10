شیئر کریں:

آج کے نفسانفسی کے دور میں جس میں مغربی اقوام لیڈر کا کردار ادا کر رہی ہیں کسی نوجوان ماں کی اپنے پانچ سالہ بیٹے کی تربیت کا یہ انداز میرے تو من کو بھا گیا جب ماں نے اپنے معصوم بیٹے سے کہا بیٹا خوشی ہی زندگی کی کنجی ہے۔ بچے نے اپنے ننھے منھے ذہن میں اس کی تشریح بھی کر لی اور اس کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا مقصد بھی بنا لیا اسی لیے جب وہ پہلے دن امریکہ کے ایک سکول میں گیا اور ٹیچر کے تمام بچوں سے دوستانہ انداز میں اس استفسار پر کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہیں گے یہ بچہ سب کے جواب دھیان سے سنتا رہا جب اس کی باری آئی تو اس نے ٹیچر کو زبانی بتانے کی بجائے کاغذ پر ’’Happy ‘‘ یعنی خوشی لکھ کر دے دیا۔ ٹیچر نے کہا تم نے میرا سوال نہیں سمجھا، ننھا طالب علم بولا ٹیچر اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ آپ کو ’’زندگی‘‘ کی بھی سمجھ نہیں ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں خوشی کی تلاش میں سرگرداں ہے اور ہمارا مقصد خود کو خوش رکھنا ہے۔ ننھے طالب علم کے اس تصور زندگی پر ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کرا ڈالی چار نسلوں کی نمائندگی کے لیے سروے پر جانے سے پہلے نوجوان طالب علموں سے سوال کیا گیا کہ ان کے نزدیک زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے۔ تقریباً اسی فیصد کا جواب تھا دولت اور انہی میں سے 50 فیصد نے شہرت کو اہم قرار دیا۔

امیر بننے اور مشہور ہونے کے پیچھے جذبہ سوائے خوشی حاصل کرنے کے لیے جب کوئی دوسرا سامنے نہ آیا تو دولت جمع شہرت کو خوشی کے برابر قرار دینے والا ریاضی کا فارمولا سامنے آ گیا حالانکہ اس ریسرچ سے پہلے یہ ریسرچ سامنے آ چکی تھی کہ اس وقت مختلف کمپنیوں کو اپنی مہارت اور ہنرمندی سے چلانے والے منتظمین میں سے ایک چوتھائی ڈیپریشن کا شکار ہیں۔ اس میں کسی کو شک نہیں کہ لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ بڑا گھر، بڑی گاڑی اور پرتعیش یا کم از کم آرام د ہ زندگی گزار سکیں مگر انہی بڑے گھروں اور بڑی گاڑیوں والوں کی ایک تہائی رات کو نیند کی گولی کے بغیر سو نہیں سکتی، اسی طرح شہرت کے دلدادہ اس کو حاصل کر لینے کے بعد اپنے من کی خوشی سے محروم رہتے ہیں، وہ احساسات تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔

آج کے دور کی اس حقیقت کو تو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ آج دن رات محنت کر کے دولت اکٹھی کرنے والے اپنے خاندان یا بال بچوں کے لیے کرتے ہیں لیکن وہ اس حقیقت کی تلخی سے شاید آگاہ نہیں کہ جن بال بچوں کے لیے وہ یہ دولت جمع کر رہے ہیں وہ ان کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ نے انکشاف کیا ہے کہ جس خاندان اور بال بچوں کے لیے اتنی زیادہ محنت کی جاتی ہے ان کی اصل اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں اوسطً ایک شہری اپنی فیملی اور بال بچوں کے ساتھ چوبیس گھنٹوں میں صرف 37 منٹ اکٹھے گزارتا ہے، اس ریسرچ میں یہ طنز بھی کی گئی ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں تصویر ہی بنا لیتے ہیں مگر ہم ان لمحات کی خوشبو خوشی اور اہمیت کو صحیح طور پر محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ یقیناً آج تیز رفتاری نے تیز گاڑی سے لیکر کھانے میں فاسٹ فوڈ تک ہم کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے لیکن زندگی کس جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے وہاں سوچتے ہی وہ تیزی نہیں اور نہ ہی اس سے ہونے والے انسانوں کے معاشروں میں ان نقصانات کا ادراک ہے جس سے ہر معاشرہ کی بنیادی قدریں تہس نہس ہو رہی ہیں۔

زندگی کو پُرمسرت بنانے کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی کی اس ریسرچ میں 724 افراد کو سوالنامے دئیے گئے اور ان 724 کا انتخاب اس طرح کیا کہ پچھلی تین چوتھائی صدی 75 سالوں میں چار نسلوں کا نقطۂ نظر سامنے آ جائے۔ آخری دس سالوں میں سروے کے لیے سوالنامہ حاصل کرنے کو اپنی شریک حیات کو بھی شامل کرنے کا موقع ملا صحت اور خوشی کے متعلق جاننے کے لیے گھریلو زندگی ، کاروبار، ملازمت کے بارے میں مختلف انداز سے سوال کئے گئے۔ اس ریسرچ میں یہ حیران کن نتائج سامنے آئے کہ دولت شہرت اور اثاثوں کا خوشی میں کوئی نمایاں حصہ نہ تھا یا یوں کہیئے کہ دولت، شہرت اور اثاثے کسی شخص کی زندگی میں خوشی نہیں لا سکتے بلکہ یہ اچھے تعلقات، انسانوں کی محبت اور خدمت میں خوشی اور صحت دونوں بدرجہ اتم پائی گئیں اور جن لوگوں نے اپنے خاندان کو اہمیت دی اپنے دوستوں سے تعلقات کو نبھایا وہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند، مطمئن اور خوش تھے جو دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ان تعلقات کو عملاً غیر اہم سمجھ کر ان کی قربتوں کو دوریوں میں اور دوریوں کو مزید دوریوں میں لیجانے کا سبب بنے اور ان تعلقات سے محروم ہو گئے خوش، مطمئن اور صحت مند لوگوں کو یہ تینوں چیزیں شہرت اور دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود میسر تھیں۔

سروے میں یہ بات بھی ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کی گئی کہ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں اور لوگ محبت کے لیے اگرچہ یہ رحجان بھی اس ریسرچ کو مزید کنفرم کر رہا ہے کہ آج چیزوں سے محبت کرنے اور لوگوں کو استعمال کرنے کا وائرس یا وائرل انسانوں میں اس حد تک پھیل چکا ہے کہ اس کے علاج کی طرف نہ توجہ دی جا رہی ہے اور نہ ہی یہ اب قابل علاج ہے۔ شہرت دولت اور اپنی معتبری منوانے کے لیے دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اور اکثر بھول جاتے ہیں کہ وقت کے استعمال میں توازن کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے تعلقات اور ہماری روح کی آسودگی یا اطمینان قلب کے لیے وقت کی مناسب تقسیم کس قدر کلیدی کردار کی حامل ہے۔ آپ چیزوں کی گنتی کر کے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس قدر دولت مند ہیں، مگر دولت جن چیزوں کو خرید نہیں سکتی اس کے بارے میں اس ریسرچ سے ہٹ کر ایک ریسرچ کی گئی اور نتیجہ اس خوبصورت کہاوت میں قلمبند کر دیا گیا ’’آپ دولت سے آسائش اور خوبصورت امتزاج والا بیڈ خرید سکتے ہیں مگر نیند نہیں خرید سکتے۔ آپ قابل سے قابل اور مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی خرید سکتے ہیں مگر صحت نہیں۔ آپ لاکھوں کروڑوں کی گھڑی یا گھڑیاں خرید سکتے ہیں مگر ٹائم نہیں۔ آپ بڑے سے بڑا عہدہ پیسے کے بل بوتے پر حاصل کر سکتے ہیں مگر عزت نہیں خرید سکتے۔ آپ دولت سے مکان خرید سکتے ہیں گھر نہیں۔ دولت سے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں علم نہیں اور دولت سے خون خریدا جا سکتا ہے زندگی نہیں۔ ‘‘

یہاں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سیاسی بات جو شاید جمہوریت پر اندھا ایمان لانے والوں کو پسند نہ آئے ان کو بھی جو سیاست میں خرید و فروخت کرتے ، بکتے بھی ہیں اورجھکتے بھی ہیں جمہوریت سے متصادم سوچ اور اس سے مخالف سمت جانے والی پٹڑی پر بھاگتے ہوئے عملاً جمہوریت کا ستیاناس کرنے والوں میں ہوتے ہیں مگر جمہوریت سے محبت کا راگ الاپتے ہیں اسی میں اپنی سیاسی حیات سمجھتے ہیں حالانکہ بہترین جمہوریت کے بارے میں مغربی مفکرین اس بات پر متفق ہیں :۔

The Best Democracy, Money Can buy.

اس سخن گسترانہ کے بعد اس موضوع کی طرف آتے ہوئے اس ریسرچ کہ یہ خاص بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے جو ضرورت کے وقت آپ کی مدد کو آئیں گے جس طرح اپنے کیرئیر میں ہم انوسٹمنٹ کرتے ہیں ہمیں وقت کی قدر و منزلت کا احساس کر کے وقت کی بھی موزوں اور زیادہ موزوں انویسٹمنٹ کرنا چاہئے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے اور اپنے داخلی استحکام اور طاقت کے لیے وقت کی انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی ہم میں خود آگاہی ہو گی اتنا ہی لوگوں سے تعلق کو مضبوط اور پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ اس ریسرچ میں یہ نصیحت اس تمام مطالعے کا نچوڑ ہے کہ رشتوں کو کبھی زعم رشتہ داری اور تعلق کو زعم تعلق داری ہی کبھی نہ لینا اس کو نبھانے اور مضبوط کرنے کا گر جاننا ضروری ہے اور وہ گُر یہ ہے کہ تعریف یا ستائش اور محبت یا گہری وابستگی بیان کرنے والی چیز نہیں یہ تو شعور و آگہی کا حصہ ہوتی ہے۔ سمجھانے والی چیز نہیں سمجھنے والی چیز ہے۔ اظہار کے بغیر سمجھی جاتی ہے جب دل مطمئن اور خوش ہوتا تو وہ اپنوں کو نظر بھی آتا ہے اور ان کو سکون و راحت بھی دیتا ہے ایسی طمانیت جو خوشی کو گھیر کر ان تک لے آتی ہے۔