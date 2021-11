شیئر کریں:

پروفیسر قاضی اکرام بشیر

جوانوں کو میری آہِ سحر دے

پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے

خدایا آرزو میری یہی ہے

میرا نور بصیرت عام کر د ے

آج9نومبرکو دنیا بھر میں شاعر مشرق حکیم الامت علامہ ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ عام تاثر بجا طور پر یہی ہے کہ عاشقِ رسول شاعر مشرق علامہ اقبال نے خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی مسلمان قوم کو بیدار کیا اور مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسولؐ کی شمع روشن کی، لیکن یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ علامہ اقبال کے مخاطب مسلم نوجوان تھے:

کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے

وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا

تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں

کچل ڈالا تھا جس نے پائوں سے تاجِ سردارا

شاعر مشرق علامہ اقبال اپنے کلام میں جابجا نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں آسانیوں کی بجائے ایک مشکل راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں:

تیرے صوفے ہیں ایرانی تیرے قالین تورانی

لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی

پھر ایک جگہ فرماتے ہیں:

خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے

کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں

چونکہ اپنے پورے فارسی اور اردو کلام میں جدوجہد اور عمل کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہیں یہ بھی احساس ہے کہ نوجوانوں کے لئے جہد مسلسل کا راستہ اختیار کرنا اتنا آسان بھی نہیں ۔ علامہ اقبال کی طویل نظم شکوہ جواب شکوہ کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی انہوں نے جابجا نوجوانوں ہی کو مخاطب کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جب تک وہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے اور ان سنہری روایات کو آگے نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک وہ اپنے اسلاف کے ورثے کے حق دار نہیں بن سکتے:

علامہ اقبال نے دنیا جہان کے علماء و فضلا اور مفکرین کے افکار کا مطالعہ کیا،ہمیشہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کیلئے کوشاں رہے ، اسلام کے شعائر اور فلسفے کو اپنے کلام کا موضوع بنا کر انہوں نے برصغیر کے عوام میں بیداری کی تحریک کو جنم دیا۔ مرے کالج سیالکوٹ، گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم مکمل کر کے آپ علم کی جستجو میں یورپ کی درس گاہوں تک پہنچے برطانیہ کی کیمرج یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے بعدجرمنی میں میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ تک تعلیم حاصل کی۔یورپ کی درس گاہوں

سے علم کی پیاس بجا کر بھی آپ کی تشنگی برقرار رہی، ان سب مراحل کو طے کرنے کے بعد علامہ اقبال کا مطمع نظر ایک بھٹکی ہوئی قوم کو بیدار کرنا تھا۔ جب مولانا روم کو اپنا مرشد بنایا تو ان کے پیش نظر مولانا روم کے جہد و عمل کا فلسفہ ہی ان کے کلام کا موضوع بنا۔ جب انہوں نے مولانا روم کے اشعار کو اپنے شعری مجموعے کے شروع میں جگہ دی تو اس کا واحد مقصد یہی تھا کہ امت مسلمہ اور نوجوان نسل کو جدوجہد اور عمل کی طرف راغب کیا جائے:

از ہمرھانِ سست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

علامہ اقبال سستی اور کاہلی کے سخت خلاف تھے اور ضروری امور و معاملات کو معرض التوا میں رکھنے کے شدید مخالف تھے۔ آج ہم جس آزاد وطن میں سانس لیتے ہیں اس کا خواب انہوں نے دیکھا اور اسے 1930 ء میںخطبہ ء الہ آباد کے نام سے دو قومی نظریہ کی اساس سمجھا جاتا ہے۔پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو علامہ اقبال جیسے سچے عاشق رسولؐ کے افکار و خیالات کی روشنی میں قائم ہوا۔صرف بر صغیر ہی نہیں دنیا بھر میں اقبال کو فلسفی شاعر کے طور پر شہرت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے انقلاب ایران میں بھی علامہ اقبال کی تعلیمات سے حاصل کی گئی راہنمائی کا عمل دخل ہے۔ علامہ اقبال نے محسوس کر لیا تھاکہ ان کے انقلابی پیغام کے لئے اردو زبان کا دائرہ وسیع نہیں ہے ، اس لئے انہوں نے فارسی کو ذریعہ اظہار بنا کر جاوید نامہ، مثنوی پس چہ باید کرد اے اقوام شرق مع مثنوی مسافر اور ارمغان حجاز کے فارسی حصے کی تصنیف کی تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ فارسی میں کیوں لکھتے ہیں اس پر علامہ اقبال نے برملا جواب دیا کہ یہ کلام مجھ پر نازل ہی فارسی زبان میں ہوتا ہے

It comes to me in Persian

جب ایران میں اڑھائی ہزار سالہ بادشاہی نظام کو جڑ سے اکھاڑنے اور اسلامی انقلاب بپا کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ’’ماو اقبال’’لکھی اور نوجوانوں کو انقلاب بپا کرنے کے لئے علامہ اقبال کے انقلابی کلام سے استفادہ کرنے کی تلقین کی ایرانی انقلاب پرست علامہ اقبال کے کلام پر مشتمل بینرز اٹھائے جب تہران کی سڑکوں پر مارچ کرتے تو کلام اقبال کو باآواز بلند بھی پڑھتے جس سے فضا انقلابی نعروں سے معمور ہو جاتی۔

اسلامی انقلاب کے بعد تمام ایرانی رہنمائوں نے شاعر مشرق کے کلام کی افادیت کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ شاعر مشرق کو خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے۔ایران کے قومی شاعر ملک الشعرا بہار قیام پاکستان کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی فکر کو برملا خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ملک الشعراء بہار نے اپنے قصیدے ’’درود بر پاکستان‘‘ میں کشمیری مسلمانوں کی پاکستان سے رغبت اور محبت کا بھی تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وادی ء کشمیر کا دل اس شیرخوار بچے کی طرح تڑپ رہا ہے جو اپنی ماں کی گود میں جانے کا خواہش مند ہو۔ مگر افسوس ہم نے اقبال کی تعلیمات اور قائداعظم کے سنہری اصولوں اتحاد، یقین اور تنظیم کو یکسر فراموش کر دیا ہے اگرشاعر مشرق کے افکار پر قیام پاکستان کے بعد بھی ہم عمل پیرا رہتے،تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی ۔ نوجوان نسل کو ان کے پیغام سے آشنا کرنے کی ضرورت تھی،جس پر گزرے برسوں میں توجہ نہ دی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ایوان اقبال اور دیگر بے شمار ادارے تو قائم کر دیئے لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے پہلے علامہ اقبال کی درست تاریخ ولادت پر بھی تحقیق نہیں ہوئی تھی۔ اگر ہم شاعر مشرق کے دیئے ہوئے فلسفہ حیات پر عمل پیرا ہوتے تو پاکستان میں بار بار جمہوریت کو زوال آتا نہ پاکستان دولخت ہوتا، بلکہ اتنے طویل عرصے میں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہوتا۔

۔کیا ہمارے نصاب تعلیم میں کلام اقبال سے طلبا و طالبات کو شروع ہی سے آشنا کیا جاتا ہے اور اردو لازمی کی کتابوں میں میر تقی میر، مومن، غالب ذوق، داغ دھلوی، الطاف حسین حالی، مولانا ظفر علی خان اور دیگر شعرا کی طرح علامہ اقبال کے کلام کا ایک بڑا حصہ شامل ہے، ہرگز نہیں۔ پہلے کسی دور میں بی اے فارسی آپریشنل میں علامہ اقبال کی چودہ نظمیں شامل تھیں اب بی اے کا دو سالہ کورس بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ فارسی زبان کو جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں سکولوں سے بطور اختیاری مضمون ختم کر دیا گیا۔ پھر طلباء و طالبات گریجویشن کی سطح پر علامہ اقبال کے فارسی کلام سے آشنا ہوتے تھے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظموں فصلِ بہادر، حُدی، کشمیر، طیارہ، اگر خواہی حیات اندر خطرزی، کرمک شب تاب زندگی اور دیگر نظموں میں بڑے خوبصورت انداز میں جدوجہد اور عمل کی ضرورت سے آشنا کیا ہے۔ بقول اقبال، جو ایک بات انہوں نے ’’جواب شکوہ‘‘ میں کہی ہے :

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کسے راہرو منزل ہی نہیں

ہمارے پاس کلام اقبال سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا پاک کلام اور اسوئہ حسنہ بھی موجود ہے جسے انہوں نے بنی نوع انسان کی بیداری کا ذریعہ بنایا لیکن ضرورت صرف اور صرف جدوجہد اور عمل کی ہے۔ آیئے ہم آج کے دن یہ عہد کریں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے جو شمع روشن کی تھی اس کی لو کو کم نہیں ہونے دیں گے۔ قدیم دور میں ان کی دعا ’لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری‘ صبح سویرے طلباء و طالبات کی اسمبلی میں پیش کی جاتی تھی۔ضرورت ہے کہ افکار اقبال سے روشنی حاصل کرکے ہم پاکستان کے مستقبل کو محفوظ تر اور بہتر بنا دیں۔