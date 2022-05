چیئرمین پاکستان تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تاریخ میں پہلی بار جنگلات کٹائی کے رجحان کو تبدیل کیا ۔پیر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ میں انہوں نے کہا پہلی بار جنگلات کے رقبے میں بھی اضافہ کیا ۔انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا میں 2014میں ہم نے 205بلین پودے لگائے ، 1ملین ہیکٹر سے زیادہ جنگلات کو دوبارہ سرسبز وشاداب کیا۔

PTI govt first in Pak history to reverse deforestation trend & first time forest cover increased. Beg in KP 2014, we planted/regenerated more than 2.5 bn trees & were on target to restore over 1 mn hectares of degraded forests under #10BillionTreeTsunamihttps://t.co/VLsNUQYJpd