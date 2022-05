وزیر اعظم نے چینی کی برآمد پر مکمل پابندی عائد کردی

چینی کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ پر سخت ایکشن لیا جائے گا،شہباز شریف

جو افراد اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں غفلت کامظاہرہ کریں گے ان کے خلاف سختی سے پیش آیا جائے گا

وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے ملک کی چینی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے چینی کی برآمد پر مکمل طور پر پابندی عائد کردی ہے۔ سو موار کے روز سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چینی کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جو افراد اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں غفلت کامظاہرہ کریں گے ان کے خلاف سختی سے پیش آیا جائے گا۔

Given the domestic demand, I have ordered a complete ban on the export of sugar. There will be a strict action against smuggling & hoarding. Absolutely zero tolerance for those found negligent in their duties.