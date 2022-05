’گندی نسل‘بھی کچھ سوال کرتی ہے

شیئر کریں:

بھوک بڑی ظالم شے ہے۔ اس کے سامنے مذہب عقیدہ اخلاقیات اور قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔بھوک پیٹ کی ہو یا جنس کی یہ ہر صورت میں دوسروں سے ان کا حق چھین لینے کی ترغیب دیتی رہتی ہے ۔بھوک کے بعد ازلی انسانی حاجت ایک گھر کی ہے۔ پاکستان میں بے گھری ایک گھمبیر مسئلہ اختیار کر چکی ہے ۔ کراچی فٹ پاتھوں پر زندگی بسر ہوتے دیکھی تھی ۔شادی ، رخصتی ،وہیں کہیں نیم اوٹ میں سہاگ رات ،زچہ بچہ ، پھر جنازہ بھی وہیں سے اٹھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ایکڑوں پر مشتمل بڑے بڑے بنگلے جو رہائش کے لئے کم اور اظہار تفاخر کے لئے زیادہ موزوں ہیں بھی دکھائی دیتے۔اب کراچی سے ایک عجب خبر آئی ہے کہ ایک بندہ آٹھ برس سے ایک درخت پر رہ رہا ہے ۔ اس کا کہنا ہے کہ اب رہائشی پلاٹ خریدنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ ابھی یہ آدمی عزیز آباد کے کوہ نور پارک میں آم کے ایک درخت پر بسیرا کئے ہوئے ہے ۔ڈرتا ہوں اس وقت سے جب اسے پارک کے بیلدار ، چوکیدار وہاں سے بھگا دیں گے ، پھر یہ بے چارہ کہاں جائے گا؟کیا ریاست پاکستان کے پاس اپنے شہریوں کی رہائشی ضرورت کے لئے زمین ناکافی ہے، یا یہ زمین کی غیر منصفانہ تقسیم کا معاملہ ہے ؟اس سوال کا مفصل جواب قیام پاکستان سے شروع ہوتا ہے ۔ اتا ترک کے ایک رفیق کار نے قیام پاکستان پر حضرت قائد اعظم کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس صرف دو برس کا عرصہ ہے ۔ اتا ترک نے اپنی حکومت کے ابتدائی دو برسوں میں ہی عظیم کامیابیاں حاصل کرلی تھیں اس کے بعد عوام کا جوش و خروش بھی کم پڑ گیا تھا ۔ اب یہ پاکستان کی بدقسمتی کہ ہماری قوم کے باپ کو بمشکل ایک سال کا عرصہ ملا ۔پھر ان کی زندگی نے وفا نہ کی اسی عرصہ میں انہوں نے اس نئی مملکت کی بنیادیں رکھنی تھیں ، جاگیرداری کے مسئلے پر ان کے نظریات سب پر واضح تھے وہ 1944ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے دہلی اجلاس میں سب کو بتا چکے تھے ۔’’ میں یہاں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو خبر دار کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسے ظالمانہ اور شر پسند نظام کی پیداوار ہیں جن کی بنیادیں ہمارے خون سے سینچی گئی ہیں ۔ عوام کا استحصال ان کی رگوں میں خون بن کر گردش کر رہا ہے ۔ اس لئے ان کے سامنے عقل اور انصاف کی کوئی دلیل کام نہیں کرتی ہمارے ہاں لاکھوں کی تعداد میںایسے لوگ موجود ہیں جنہیں انتہائی مشقت کے باوجود ایک وقت کی روٹی میسر آتی ہے ۔کیا یہ ہے ہماری شاندار تہذیب؟ کیا پاکستان کا مطلب یہ ہے ؟‘‘لیاقت علی خان مسلم لیگ میں نمبر دو پوزیشن پر تھے ۔وہ ایک جاگیر دار تھے اورایک جاگیردار اول و آخر جاگیر دار ہی ہوتا ہے ۔مؤرخ خورشید کمال نے اپنی کتاب The Murder of Historyمیں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے درمیان انتہائی کشیدہ تعلقات پر روشنی ڈالی ہے ۔ مزید روشنی فاطمہ جناح نے اپنی کتاب My Brother میں ڈالی ۔اس کتاب کا مسودہ قائد اعظم کی دستاویزات میں حکومت پاکستان کے پاس محفوظ ہے ۔ قائد اعظم کے بعد مسلم لیگ پر جاگیر دار حاوی ہوگئے ۔یہ بااثرلوگ حکومت سے باہر ہوتے تو حکومت کی دسترس سے باہر ہوتے۔ حکومت کے اندر ہوتے تو آئین اور قانون کی بندش سے باہر ہوتے ۔ اب پاکستان میں جاگیر داری ختم کرنا ممکن نہ رہا۔ جب کہ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہندوستان اس لعنت سے نجات پا چکا تھا ۔ پھر وہ تمام عالم دین جو سیکولر متحدہ ہندوستان کے حامی اور قیام پاکستان کے خلاف تھے، پاکستان بننے پر یہاں اسلامی قانون کے داعی بن گئے ۔اس طرح انہوں نے اسلام کو جاگیر داری کی حمائت میں لا کھڑا کیا۔ اپنے تئیں جمہوریت کی حمائت میں رات کو بھی کھلنے والی سپریم کورٹ کے پاس جاگیر داری کے خلاف عابد منٹو کی رٹ کی سماعت کے لئے کوئی وقت نہیں ۔ آج کے پاکستان میں سب سے اہم مسئلہ زمین کی حد ملکیت مقرر کرنے کا ہے ۔ہم ابھی تک ملک کی زمین میں ان بے مالک لوگوں کے حقوق کا تعین نہیں کرسکے جن کے نام کاغذات مال کے خانہ ملکیت میں کہیں درج نہیں ۔ایک صدی ہونے کو آئی ہے جب علامہ اقبال نے دہقان (بے زمین کسان)کو قبر سے اگلا ہوا مردہ کہا تھا پھر کارل مارکس کے عنوان سے اپنی نظم میں مزدوروں کی رام کہانی یوں لکھی

تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں

ہیں تلخ بہت بندہ ء مزدور کے اوقات

اگر آزادی کے پچھتر برس بھی ان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں لائے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذہبی حلقے بھی اس کے یکساں جواب دہ ہیں ۔ ہمارے مذہبی حلقے یہی چاہتے ہیں کہ عرصہ دراز میں ہمارے ارد گرد کے حالات وضروریات میں تبدیلیوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کئی سو سال پہلے ہمارے آئمہ فقہ کے تدوین فرمائے قوانین نافذ کر دئے جائیں ۔ حضورسلامتی اور ادراک کا ایک راستہ اجتہاد کا راستہ بھی ہے ۔ ہمارے مذہبی حلقے اسے بھلائے بیٹھے ہیں ۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی کے پوتے حافظ اسد گوجرانوالہ شہر کی مرکزی مسجد مکرم کے خطیب ہیں ۔ بڑے لوگو ں کی آل اولاد نو عمری میں ہی اپنے علمی مرتبے سے بڑے مرتبے پا لیتی ہے ۔موصوف خطابت کے ساتھ ریل بازار میں کپڑے کی دکان بھی کرتے ہیں اس ناطے نو ن لیگ کے ہمدرد بھی ہیں ۔ انہوں نے اپنے پچھلے جمعہ کے خطبے میںمسجد نبوی کے باہر کچھ بد بختوںکی’’ ہائو ہو‘‘کو توہین رسالت کے باب میں ڈسکس کیا ہے ۔ وَرَفَعنٰا لَک ذِکرَک کی قرآنی اطلاع کے بعد کسی ذی روح میں حضور ﷺکی شان گھٹانے کی سکت نہیں ۔کوئی قسمت کا مارا اللہ کے عذاب کو پکارتا ہے تو پکارتا پھرے۔اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے حافظ اسد نے منبر رسول سے ایک غیرشائستہ بات کہی ۔ ’’عمران خان کے سپورٹر گندی نسل سے ہیں جن کو ہمیں سو سال تک بھگتنا پڑے گا ‘‘۔حافظ اسد اگر نہیں جانتے تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو احسن تقویم کے سانچے میں تخلیق کیا ہے ۔ انہوں نے اس مرحلے پرنو ن لیگی لہجے میں تحریک انصاف سے ان کے چار سالہ عہد کا حساب بھی مانگا ہے ۔یہ حساب تحریک انصاف کے ذمہ داران کے ذمے ہے ۔ ابھی ’’گندی نسل ‘‘تبدیلی کے شوق اور عزم میں عمران کے پیچھے نکلی ہوئی ہے ۔انہیں جب عمران خاں میں تبدیلی کے لئے نگہ بلند اور جاں پر سوز دکھائی نہ دی تو وہ کسی اور سمت چل پڑیں گے ۔البتہ یہ قوم کے مذہبی سیاسی رہنمائوں اور اصلی حکمرانوں سے پچھتر برس کی کارکردگی کا حساب ضرور مانگ رہے ہیں ۔ اس دن سے ڈرو جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ اس ملک میں تبدیلی مغربی انتخابی نظام کے تحت ممکن نہیں ۔