خواتین پولیس اہلکار کی خدمات قابل تحسین ہیں:طارق عزیز سندھو 

شیئر کریں:

قصور (نمائندہ نوائے وقت)ڈی پی اوطارق عزیز سندھو نے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس لائن قصور میں لیڈیز پولیس سٹاف کیساتھ اجلاس کا انعقاد کیا، اجلاس کے دوران ڈی پی اوقصور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع قصور میں امن وامان کے قیام کو یقینی بنانے اور عوامی خدمت کیلئے لیڈیزپولیس بہترین کردار کر رہی ہیں، خواتین پولیس اہلکار مردوں کیساتھ شانہ بشانہ ملکر ڈیوٹی سرانجام دے رہی ہیں جن کی خدمات قابل تحسین ہیں۔انہوں نے کہاوزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی میں "Violance Against Women Never Again" کے عنوان سے سپیشل کمپین کا آغاز کیا گیا جس کا مقصد معاشرے میں خواتین کو جنسی زیادتی، تشدد اور حراسگی سے متعلق درپیش مسائل کے حل کو یقینی بنانا ہے۔