پی سی بی کی طرف سے تاریخی ٹیسٹ میچ کےلیے ڈیڈ وکٹ بنانے پر بہت مایوسی ہوئی: فواد چوہدری

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ پی سی بی کے تاریخی ٹیسٹ میچ کے لیے بنجروکٹ کے انتخاب پر انتہائی مایوسی ہوئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ ایک بیان میں فواد چوہدری نے کہا ہے کہ اتنے غضبناک پاک پیس اٹیک کے ساتھ ہمیں ایسی مردہ پچوں کی ضرورت کیوں پڑے گی؟

Extremely disappointed on PCB choosing a dead wicket for an historic test match,with such a furious Pak pace attack why would we need such dead pitches? Test match after 24 years and look at the pitch, hope they will give positive cricket a chance in next matches #PAKvsAUS