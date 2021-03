کورونا ویکسین کے اگلے مرحلے کا آغاز 10 مارچ سے  ہوگا: فیصل سلطان

معاون خصوصی وزیراعظم عمران خان برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کے اگلے مرحلے کا آغاز انشا اللہ 10 مارچ سے ہوگا۔

Pak Covid-19 vaccination, next phase - starting 10 March, inshallah. Beginning with the senior most citizens, who will receive SMS with instructions on their cell phones