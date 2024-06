شیئر کریں:

سیدمحمد قاسم رضوی نام کی دو شخصیتوں نے پاکستان کی قومی زندگی میں ناموری حاصل کی۔ ایک تو دکن کے مجاہد سید محمد قاسم رضوی جو سقوط حیدرآباد کے المیہ کے موقع پر حیدرآباد دکن سے پاکستان چلے آئے اور کچھ عرصہ پاکستان کی سیاست میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے گوشۂ گمنامی میں چلے گئے۔ میں نے جناح کالونی فیصل آباد کی گرائونڈ میں اُن کی تقریر سُنی تھی، وہ بہت اعلیٰ درجے کے مقرر تھے، اُن کی تقریر کا ایک فقرہ ذہن میں محفوظ رہ گیا۔ اُنہوں نے کہا تھا، ’’میں جہاں کہیں جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنی سیاسی جماعت کیوں نہیں بنارہا ہوں، میں کہتا ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں نالی کے گندے کیڑوں میں ایک اور کیڑے کا اضافہ کردوں‘‘۔ دوسرے سید محمد قاسم رضوی، یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل میر غلام بھیک نیرنگ کے بھتیجے تھے، انہوں نے تحریک پاکستان میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے پرچم تلے کام کیا۔ ڈاکٹر ضیاء الاسلام، حمید نظامی، عبدالستار خان نیازی، آفتاب احمد قرشی اور عبدالسلام خورشید ان کے قریبی رفقا تھے، وہ پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر بھی رہے۔ قیام پاکستان کے بعد اُنہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کرلی، 1959ء میں وہ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر مقرر کئے گئے۔

مصطفی صادق صاحب اور یہ خاکسار روزنامہ ’’آفاق‘‘ سے الگ ہونے کے بعد اپنا اخبار ’’وفاق‘‘ شائع کرنا چاہتے تھے، ہم نے ڈیکلریشن کی درخواست ’’آفاق‘‘ ہی کے اپنے رفیق کار حافظ بشیر سہیل کی طرف سے داخل کی تھی، یہ ایوب خان کے مارشل لاء کا دور تھا اور اخبار شائع کرنے کے لئے سرکاری اجازت قریب قریب ناممکن بنادی گئی تھی، ہم نے پاک نیوز سروس اور پاک ایڈورٹائزرز کے نام سے ایک مقامی خبر ایجنسی اور ایک تشہیری ادارے کی بنیاد تو رکھ دی تھی اور عارضی طور پرگوجرہ کے ایک سات روزہ ’’جانباز‘‘ کی اشاعت کا بھی اہتمام کرلیا تھا جس کے ناشر گوجرہ کے ایک نیوز ایجنٹ میاں وزیر محمد جالندھری تھے، ہم نے اخبار شائع کرنے کے لئے اپنے عزیز و اقارب اور احباب سے ادھار اور قرض لے کر جو رقم جمع کی تھی وہ تو لائل پور اور لاہور کے سفر کی ہی نذر ہوگئی کیونکہ ڈیکلریشن کی فائل کا پیچھا کرنے کے لئے ہمیں لاہور جانا پڑتا تھا۔ میں اخبار کی ملازمت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کالج میں سال اول کا طالب علم بھی تھا، اس دوران مجھے گورنمنٹ کالج لائل پور کی مجلس علوم اسلامی کا سیکرٹری مقرر کردیا گیا، جس کے سربراہ شعبہ علوم اسلامی کے سربراہ پروفیسر افتخار احمد چشتی تھے۔

مجلس علوم اسلامی نے ’’اسلام کا فلسفۂ مذہب‘‘ کے عنوان سے ایک مجلس مذاکرہ کا اہتمام کیا جس میں خصوصی خطاب کے لئے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل اور ممتاز فلسفہ دان و نفسیات کے ممتاز معلم پروفیسر سید کرامت حسین جعفری کو دعوت دی گئی۔ اُن کے خطاب کے لئے اس موضوع کا انتخاب پروفیسر افتخار احمد چشتی کے ذہن رسا کا ثمر تھا۔ جعفری صاحب نے اپنے خطاب میں اس موضوع سے خوب انصاف کیا اور اسلام کے فلسفۂ مذہب پر پُر مغز گفتگو کی۔ میں مجلس علوم اسلامی کے سیکرٹری کی حیثیت سے اس خطاب کے نکات نوٹ کرتا رہا۔ اخبارات کے لئے رپورٹنگ میں زود نویسی کا تجربہ تھا۔ میں نے اُن کی تقریباً پُوری تقریر قلم بند کرلی تھی، یہ تقریرسات روزہ ’’جانباز‘‘ کے وسط میں کُھلنے والے دو صفحات پر ایک مضمون کی صورت میں شائع کردی گئی۔ یہ مضمون شائع ہونا تھا کہ پروفیسر کرامت حسین جعفری نے مجھے ڈھونڈنا شروع کردیا، جب اُن کی طلبی پر میں اُن کے دفتر میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ درست رپورٹنگ کی میری صلاحیت سے مبہوت ہیں، اُنہوں نے تفصیل سے میرا حال احوال پوچھا۔ میں نے اُنہیں بتایا کہ میں روزنامہ ’’آفاق‘‘ میں سب ایڈیٹر تھا اور اب اپنا اخبار روزنامہ ’’وفاق‘‘ نکالنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ جناب مصطفی صادق بھی ہیں جو ’’آفاق‘‘ کے ریذیڈنٹ ایڈیٹر اور جماعت اسلامی کے رہنما رہے ہیں اور اب ’’آفاق‘‘ سے وہ بھی الگ ہوگئے ہیں اور جماعت اسلامی تووہ پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں۔ دشواری یہ ہے کہ حکومت ہمیں روزانہ اخبار شائع کرنے کے لئے ڈیکلریشن نہیں دے رہی کیونکہ سی آئی ڈی اور سپیشل برانچ نے اپنی خفیہ رپورٹوں میں جماعت اسلامی سے مصطفی صادق صاحب کی وابستگی کا ذکر کردیا ہے اور یہ تعلق اگرچہ اب برقرار نہیں ہے مگر ڈیکلریشن کے حصول کے راستے میں دیوار بن گیا ہے۔

پروفیسر کرامت حسین جعفری نے ایک لمحہ کے لئے سوچا اور پھر گویا ہوئے، یہ رکاوٹ تو دُور ہوجائے گی میں ڈپٹی کمشنر سید محمد قاسم رضوی سے آپ لوگوں کا تعارف کرادوں گا، اگلے ہی روزسید محمد قاسم رضوی کے دفتر سے مصطفی صادق صاحب کو ملاقات کے لئے پیغام مل گیا، ہم رضوی صاحب کے دفتر میں گئے، وہ بہت تپاک سے ملے، اُنہوں نے یقین دلایا کہ روزنامہ ’’وفاق‘‘ کی اشاعت کے لئے اجازت جلد مل جائے گی اور خفیہ پولیس کی کوئی رپورٹ اب اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔

اس موقع پر اُن سے جو گفتگو ہوئی وہ سات روزہ ’’وفاق‘‘ لائل پور کے آزادی نمبر 14) اگست 1961ء( میں شائع ہوئی جو اُنہی کے الفاظ میں یہاں نقل کی جارہی ہے۔ تحریک پاکستان میں طلباء کے کردار کا مطالعہ کرنے والے قارئین کے لئے یہ گفتگو تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔

مجھے یاد ہے کہ میں تحریک پاکستان کے سلسلہ میں تین مرتبہ لائل پور آیا ہوں میرا پہلا دورہ (1942ء) میں سر چھوٹورام کی ایک انتخابی مہم کو ناکام بنانے کے سلسلہ میں تھا اس وقت صوبہ میں یونینسٹ راج تھا اور آنجہانی سر چھوٹورام زمیندارہ لیگ، جسے جاٹ لیگ بھی کہا جاتا تھا، کی تنظیم کے سلسلے میں یہاں اپنا سالانہ جلسہ منعقد کرنے والے تھے۔ میں طلبہ کا ایک وفد لے کر جب یہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اُس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے زمیندارہ لیگ کی جلسہ گاہ سے باہر کی تمام حدود میں دفعہ 144 نافذ کردی ہے لیکن ہم نے فی الفور لائوڈ سپیکر کا انتظام کیا اور اسے جلسہ گاہ کی اس حد پر نصب کردیا جہاں دفعہ 144 نافذ نہیں تھی۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ میں کسی وقفہ کے بغیر مسلسل مائیکرو فون کے ذریعے مسلمانوں کو زمیندارہ لیگ کے جلسے میں شمولیت سے منع کرتا رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمیندارہ لیگ کا پنڈال حاضرین سے بالکل خالی رہا اور سر چھوٹو رام سورگ باش ہوگئے… یہ تھا لائل پور میں میرا پہلا دورہ۔

دوسری مرتبہ حاجی عبداللہ مرحوم کے الیکشن کے سلسلے میں ادھر آنے کا اتفاق ہوا، حاجی صاحب مرحوم کا مقابلہ ذیلدار محمد قاسم سے تھا، میں طالب علموں کی ایک جماعت کے ساتھ گوجرہ کے علاقہ میں گیارہ روز تک بس پر سفر کرتا رہا ہوں۔ لائوڈ سپیکر بھی اس بس میں نصب کیا ہوا تھا۔ ہم اس بس میں دن بھر گھومتے پھرتے اور پھر رات کو بھی اسی میں قیام ہوتا۔ گیارہ روز کی اس مہم میں ہمیں اکثر چنوں پر قناعت کرنا پڑی اس مہم میں میرے ہمراہ بعض دوسرے طلبہ کے علاوہ اکبر یزدانی اور مسٹر عزیز بھی تھے ان میں اول الذکر آج کل فوج میں میجر ہیں اور موخرالذکر پہلے فنانس ڈیپارٹمنٹ میں تھے اور آج کل مرکزی حکومت کے پول ڈیپارٹمنٹ میں ہیں، یہ دورہ اس لحاظ سے بہت ہی کامیاب تھا کہ عام مسلمان ہماری ’’تبلیغ‘‘ سے بے حد متاثر ہوئے، ہم اس وقت محسوس کررہے تھے کہ عام لوگ تعصب سے بہت بُلند ہیں اور اصول پرستی کا بہترین نمونہ… کردار کی مضبوطی ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی اور اپنا ذاتی نقصان کرکے بھی اصول پرستی کو ترجیح دیتے تھے۔ افسوس کہ یہ کیفیت پھر کبھی دیکھنے میں نہ آئی۔تیسری مرتبہ لائل پور آنے کا اتفاق اس وقت ہوا جب ہم فیڈریشن کی تنظیم کے سلسلے میں مختلف سکولوں کا دورہ کررہے تھے اس موقعہ پر شاہ جیونہ ضلع جھنگ کے ایک جلسۂ عام میں بھی شریک ہوئے جس میں میاں ممتاز محمد خان دولتانہ نے پہلی مرتبہ پنجابی زبان میں تقریر کی، یہ تقریر بے حد اثر انگیز تھی جلسے کا اہتمام سید عابد حسین اور میجر مبارک علی شاہ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ واپسی پر میاں دولتانہ نے لائل پور میں بھی تقریر کی۔ مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے وفد میں میرے ہمراہ محمد نواز مرحوم بھی تھے، ہم یہاں تمام سکولوں میں گئے اور فیڈریشن کی شاخیں قائم کرنے میں ہمیں خوب کامیابی ہوئی۔

لائل پور کے دوسرے دورہ کے سلسلے میں یہ امر بھی قابلِ ذکر ہے کہ یہاں سر چھوٹورام کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لئے جلسہ گاہ سے باہر جب دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی تو میں ایک وفد لے کر اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کے پاس گیا تھا۔ مگر وہ ہماری کوئی بات سننے کے لئے تیار نہ تھے اور اپنے موقف کی حمایت میں بھی اُنہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، میں اُن کی کوٹھی پر بھی گیا مگر وہاں بھی یہ صورت پیش آئی کہ انہوں نے کوئی بات سنے بغیر ہمیں اپنی کوٹھی سے باہر نکال دیا۔میں نے جب یہاں پچھلے دنوں ڈپٹی کمشنر کے عہدہ کا چارج لیا تھا تو موجودہ ڈسٹرکٹ کونسل ہال اور ڈپٹی کمشنر کی قیام گاہ کا جائزہ لیا پرانی یادوں کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کا ماحول پہلے سے کہیں مختلف ہے۔میں ڈپٹی کمشنر کی قیام گاہ کے اُس گوشے میں کھڑا ہوکر یہ بھی سوچتا رہا کہ خدا کرے کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ کوئی شخص کوئی جائز اور صحیح مطالبہ لے کر آئے اور میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں جو اس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے میرے ساتھیوں سے روا رکھا تھا۔

اس وقت یہاں کے مقامی مسلم لیگی راہنما بھی بڑے ’’محتاط‘‘ تھے اور ہمارے طلبہ کے توجہ دلانے کے باوجود اُنہوں نے ہماری مہم میں ہمارا کوئی ہاتھ نہ بٹایا۔ بلکہ وہ کسی حد تک ہماری ان سرگرمیوں کے مخالف بھی تھے۔بیتے لمحوں کی یادوں میں مجھے شہید عبدالمالک بھی یاد آرہا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت لاہور میں نہیںتھا جب اس جانباز طالب علم نے جامِ شہادت نوش کیا، ہم پچیس طالب علم چوہدری خلیق الزماں کے الیکشن کے سلسلے میں لکھنؤ گئے ہوئے تھے اس مہم میں ہم نے ایک پائی تک بھی مسلم لیگ کے فنڈ سے خرچ نہیں کی بلکہ تمام خرچ اپنی جیب سے کیا۔

لاہور کے چند جلسے بھی ہماری زندگی کے ان سرگرم ایام کی یادوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں اس جلسۂ عام میں سٹیج سیکرٹری کے فرائض ادا کررہا تھا جو اسلامیہ کالج لاہور کی گرائونڈ میں منعقد ہوا تھا۔ قائد اعظم مرحوم اہالیان لاہور سے خطاب فرمارہے تھے کہ اچانک ایک بے وقت اذان کی آواز سنائی دی قائدِ اعظم تقریر کے دوران یکا یک رک گئے اور مجھ سے سوال کیا، ’’یہ اذان کا کون سا وقت ہے؟‘‘ اس کے بعد اذان ختم ہونے تک خاموش کھڑے رہے۔ کچھ لمحوں بعد علامہ مشرقی باوردی خاکساروں کے ایک مضبوط ’’جیش‘‘ کے ساتھ سٹیج کی طرف آدھمکے، علامہ مشرقی نے آتے ہی مرحوم قائدِ اعظم سے تقریر کی اجازت طلب کی۔ قائد اعظم مرحوم نے علامہ مشرقی کو مختصر اور قانونی جواب دیتے ہوئے کہا، ’’جلسہ کے منتظم تو رضوی صاحب ہیں ان سے پوچھ لیجئے میں تو مہمان ہوں‘‘

چنانچہ علامہ مشرقی میری جانب متوجہ ہوئے میں نے اُن سے عرض کیا کہ پہلے قائد اعظم کو تقریب سے رخصت ہولینے دیجئے۔

قائداعظم نے تقریر ختم کی ہی تھی کہ علامہ مشرقی نے مائیکرو فون پکڑ لیا، میں نے ان سے مائیکرو فون چھیننے کی کوشش کی مگر یکایک مشرقی صاحب کے ساٹھ ستر رضاکار بیلچوں سمیت سٹیج پر آدھمکے، اس اثناء میں ہمارے ایک کارکن نے لائوڈ سپیکر کی تار کھینچ دی جس سے یہ بے کار ہوگیا، ادھر مشرقی صاحب کے رضاکاروں نے قناتوں اور شامیانوں کی رسیاں کاٹنا شروع کردیں۔ جس کے نتیجے میں بہت سے شامیانے حاضرین پر آگرے۔مجھے اس وقت اپنے چھوٹے قد سے فائدہ اٹھانے کا خوب موقعہ ملا میں بالکل محفوظ تھا حالانکہ بعض دوسرے کارکنوں کی گردنیں شامیانوں کے بوجھ سے دوہری ہورہی تھیں۔

میں بہت خوش تھا کہ اس جلسہ میں فیڈریشن کے کارکنوں نے نظم و ضبط کا بہت عمدہ مظاہرہ کیا ہے حالانکہ اس روز جب قائدِ اعظم صبح ریلوے سٹیشن پر تشریف لائے تھے تو بد نظمی کی وجہ سے زبردست ہلڑ بازی کا افسوس ناک مظاہرہ دیکھنے میں آیا تھا۔ ہلڑ بازی کی کیفیت یہ تھی کہ نواب ممدوٹ ایسے لوگ بھی قائدِ اعظم سے ہاتھ تک نہ ملا سکے چنانچہ اس بد نظمی کے ذمہ دار کارکنوں کو یہ سزا دی گئی کہ ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر سیاہ داغ لگادیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ داغ صرف اس صورت میں صاف کرنے کی اجازت دی جائے گی جب شام کا جلسہ پورے نظم و ضبط سے اختتام پذیر ہوجائے، چنانچہ شام کے اس جلسہ میں ان کارکن طالب علموں کی پیشانیوں پر سیاہ داغ نمایاں طور پر دکھائی دے رہے تھے، خدا کا شکر ہے کہ شام کے جلسہ میں نظم و ضبط کی پابندی کی بدولت ان کے یہ داغ دھل گئے۔

لاہور کا ایک اور جلسہ بھی یادگار ہے۔ یہ جلسہ مجلسِ احرار اسلام کے زیر اہتمام منعقد ہوا تھا اور اس میں مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کو خطاب کرنا تھا، ہم اکیس طالب علموں نے جن میں لائل پور کے چوہدری نصراللہ خاں مرحوم اور ایک دوسرے سرگرم کارکن مسٹر محمد صادق بھی شامل تھے، پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر علامہ اقبالؒ کی مشہور رباعی… سرود برسرِ منبر… لکھی ہوئی تھی، تقریر کے دوران ہم نے ’’پاکستان زندہ باد‘‘ کا ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ جلسہ کا تمام نظام یکا یک درہم برہم ہوگیا اور ہر طرف سے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف اور پُرجوش نعرے سنائی دینے لگے، احرار کارکنوں نے ہماری خوب سرکوبی کی ہم میں سے بہت سے کارکن زخمی ہوگئے حتّٰی کہ ہمارے پُرجوش ساتھی محمد صادق کا سر پھٹ گیا۔ اگلے روز ہم نے اپنی اس مظلومیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زبردست جلوس نکالا، ہم اکیس کے اکیس طالب علم جلوس کے آگے آگے تھے جن میں سے اکثریت اپنے ان زخموں پر پٹیاں باندھے ہوئے تھی جو احرار کارکنوں کے حملوں سے پہنچے تھے۔ عام لوگ ہماری اس مظلومیت سے بے حد متاثر ہوئے اور ہمارے حق میں اس قسم کے جملے بھی کہے گئے کہ:… ’’بلا شبہ تم لوگ وارثانِ بدر میں سے ہو‘‘ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ جلوس احرارکے کفن کا آخری ٹانکا ثابت ہوا۔

طلبہ کی یہ سرگرمیاں قائدِ اعظم کی ہدایت کے عین مطابق تھیں، یہ فی الحقیقت NATIONAL EMERGENCY کا وقت تھا۔

قائدِ اعظم نے واضح طور پر یہ حکم دیا تھا کہ کالجوں سے نکل جائو اس لئے کہ ایک نسل کی تعلیم کے مقابلے میں نسل ہا نسل کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ جدوجہدِ آزادی میں طلبہ کی گہری دلچسپی بے حد ضروری تھی اور انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ تحریک پاکستان کا سفینہ ساحلِ مراد سے آشنا ہوا، ایسی ضرورت صرف قومی ہنگامی حالات میں ہی پیدا ہوسکتی ہے کہ مختلف طبقے اپنے روزمرہ کے مشاغل چھوڑکر اہم تر قومی مسائل میں دلچسپی لیں۔

آج… خاموشی اور سکوت کا دور ہے کسی لحاظ سے کوئی ہنگامی صورتِ حال موجود نہیں اور وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے کام میں پوری دلچسپی لے، اسی طرح طلبہ کو صرف تعلیم سے دلچسپی ہونا چاہئے وہ اپنے کالج کے معاملات میں تو دلچسپی لے سکتے ہیں مگر ملکی سیاست میں ان کو بالکل دخل نہیں دینا چاہئے۔جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ہم نے جس تصور کے ساتھ آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا تھا وہ تصور کس حد تک پورا ہوا ہے، میرے نزدیک ابھی تو اس کے حصول کی ابتدا ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس راستہ کی کوئی منزل بھی طے نہیں ہوئی۔ ہاں! البتہ پچھلے دنوں سے اس منزل کی جانب ہمارا گام تیز تر ہوگیا ہے خدا ہماری اس رفتار کو قائم رکھے۔

مندرجہ بالا انٹرویو سے تحریک پاکستان میں سید محمد قاسم رضوی کا کردار روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے آخر کار سید محمد قاسم رضوی کا وعدہ پُورا ہوا اور ہمیں لائل پور سے سات روزہ ’’وفاق‘‘ کو روزنامہ ’’وفاق‘‘ میں تبدیل کرنے کی اجازت مل گئی اور 25 دسمبر 1961ء کوسات روزہ ’’وفاق‘‘ کا آخری شمارہ شائع ہوا اور یکم فروری 1962ء سے روزنامہ ’’وفاق‘‘ لائل پور کا اجراء عمل میں آیا۔ 15 فروری 1962ء کو روزنامہ ’’نوائے وقت‘‘ کے مدیر جناب حمید نظامی مختصر علالت کے بعد انتقال کرگئے، ہم نے ’’وفاق‘‘ کا پورا صفحہ اُن کے سانحۂ ارتحال کی خبروں پر مشتمل شائع کیا۔ پُورے صفحہ اول کو سیاہ حاشیہ لگایا اور ’’وفاق‘‘ کی لوح احتراماً اُوپر کے بجائے بالکل نیچے بائیں طرف شائع کی۔ سید محمد قاسم رضوی کو تحریک پاکستان میں اپنے سرگرم رفیقِ کار حمید نظامی سے گہرا لگائو تھا، ’’وفاق‘‘ نے اُن کے انتقال کی خبر جس اہتمام سے شائع کی اس سے مدیرانِ ’’وفاق‘‘ کے ساتھ اُن کا تعلق اور گہرا ہوگیا۔ سانحہ کے اگلے روز اُن کی یاد میں ایک تعزیتی جلسہ کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت سید محمد قاسم رضوی نے کی، اُنہوں نے اس اجتماع میں جناب حمید نظامی کے ساتھ گذرے لمحوں کی یادیں تازہ کیں اور چند ساعتوں کے لئے وہ بُھول گئے کہ وہ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر ہیں، یہ محسوس ہورہا تھا کہ اب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن پنجاب کا صدر خطاب کررہا ہے۔ اُنہوں نے کہا کہ چند روز میںہمارا آئین قوم کے سامنے آرہا ہے، کاش اے کاش دُنیا سے جانے سے قبل نظامی صاحب ہمارے اس نئے آئین پر ہی کچھ کہہ گئے ہوتے، کچھ لکھ گئے ہوتے، کاش ہماری کچھ رہنمائی کر جاتے ہمارے نئے آئین کے بارے میں قوم کو کچھ بتا جاتے۔

سید محمد قاسم رضوی کچھ عرصہ بعد سرگودھا کے کمشنر بنادئے گئے، وہ اپنی ہر پریس کانفرنس اور اپنے ہر خطاب میں مجھے ضرور بُلاتے، کیونکہ اُنہیںمیری رپورٹنگ پر اعتماد ہوگیا تھا۔ کئی مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ اُنہوں نے میرے انتظار میں اپنا خطاب شروع نہ کیا، میں وہاں پہنچا تب قاسم رضوی صاحب نے اپنی تقریر شروع کی، کمشنر سرگودھا رہنے کے بعد اُنہیں سیکرٹری محکمہ امدادِ باہمی پنجاب مقرر کردیا گیا، ہم بھی سرگودھا سے لاہور آچکے تھے،اُن کی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محترمہ مسرت شوکت علی تھیں اور پبلک ریلیشنز آفیسر خواجہ محمد افتخار(اے پی پی کے سابق ڈائریکٹر جنرل ایم آفتاب کے چھوٹے بھائی) تھے۔ سید محمد قاسم رضوی نے محکمہ کے افسروں سے خطاب کیا تو مسرت شوکت علی نے اُن کی تقریر اشاعت کے لئے مرتب کی۔ خواجہ افتخار کی روایت کے مطابق سید محمد قاسم رضوی نے وہ مسودہ پڑھا اور یہ کہتے ہوئے پھاڑ کر پھینک دیا کہ پورے پاکستان میں جمیل اطہر نام کا ایک صحافی ہے جو میری تقریر کی صحیح رپورٹ لکھ سکتا ہے، پھر وہ مرکزی حکومت میں وزارت اطلاعات و نشریات میں جوائنٹ سیکرٹری اور ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز مقرر ہوگئے۔ جب اعلانِ تاشقند پر دستخطوں کے بعد صدر ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک شروع ہوگئی تو اُنہوں نے لاہور میں دانش وروں کے ایک اجتماع سے پنجاب یونیورسٹی کے سینیٹ ھال میں خطاب کیا۔ میں نے اُن کی تقریر روزنامہ ’’وفاق‘‘ میں شائع کی تو اُنہوں نے 4 ستمبر 1965ء کو میرے نام ایک خط میں اس کاوش کو سراہا۔ یہ خط مجھے ملا مگر اس پر رضوی صاحب کے دستخط نہیں تھے،میں نے مصطفی صادق صاحب سے درخواست کی کہ جب وہ اسلام آباد جائیں تو اس خط پر اُن کے دستخط کرالیں، مصطفی صادق صاحب نے یہ خط اُنہیں دستخط کے لئے دیا تو اُنہوں نے کہا کہ یہ تو اچھے کاغذ پر ٹائپ نہیں ہوا، اُنہوں نے قدرے بہتر کاغذ پر دوبارہ ٹائپ کرایا اور دستخط کردئیے، اس خط میں وہ کہتے ہیں:

No 26-1, Block B, Satellite Town,

Rawalpindi, September 4,1965

My dear Jamil,

I was thinking of writing to you at leaisure and in Urdu. However, extreme preoccupations do not seem to hold out a prospect of leisure. Thus I am resorting to quick dictation.

2. I am obliged to you for the copies of Wafaq in which your very ably written reportage about the Youth Movement meeting appeared. I admire your grasp over essentials and the unusual quality to reproduce the essential parts of complicated speeches.

With more power to your pen!

With best wishes,

Yours sincerely,

(sd)