عالم اسلام کیلئے ضمیر کی عدالت

یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں اور جو خون سے نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام سے دوری نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ہمارا ایمان شاید کمزور ہو گیا ہے اور ہم بھول گئے ہیں کہ عزت، ذلت، موت، زندگی اور رزق کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔جب تک زندگی باقی ہے موت سب سے بڑی محافظ ہے ۔ حضرت خالد ؓبن ولید نے بسترِ مرگ پر اس حقیقت سے پردہ اُٹھایا جب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے تو انہوں نے کہا کہ "بزدلوں کو میرا پیغام دے دو اگر موت تلواروں کے سائے میں ہوتی تو آج خالد اونٹ کی طرح بسترِ مرگ پر نہ مر رہا ہوتا۔"آج امریکہ میں ایک سیاہ فام شہری کی ہلاکت پر امریکہ کے بہت سے شہروں میں کرفیو لگ چکا ہے۔ ہر شہر میں ہزاروں امریکی شہری احتجاج کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے ۔مگر لمحہء فکریہ یہ ہے کہ انھوں نے عالمِ اسلام کو بذریعہ عرب حقیقت پر مبنی پیغام دے کر غیرتِ مسلم کو جھنجھوڑا ہے اور اپنی حکومتی پالیسیوں کو بھی بے نقاب کیا ہے ہر جلوس کے اندر کتبے نظر آرہے ہیں جن پر لکھا ہے کہ:

"We are not Arabs to kill us and keep silent" یہ عالمِ اسلام کی بے حسی کی تصویر ہے جو پوری دنیا اور خاص طور پر عرب ممالک کی مجرمانہ خاموشی پر ایک طمانچہ ہے ۔ ہم سب مسلمانوں کی نسل کشی پر خاموش ہی نہیں بلکہ ان کے قتل میں کبھی ڈائریکٹ اور کبھی اِن ڈائریکٹ شامل ہیں ۔ بے شمار مسلمانوں کے قاتل جو جانوروں کی طر ح مسلمانوں کا قتل ِ عام کر رہے ہیں کہیں زندہ جلایا جا رہا ہے کہیں کلمہ پڑھنے والوں کے جسموں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں خونِ مسلم ارزاں ہو گیا ہے۔ کشمیر میں 9مہینے سے زیادہ بدترین قتل و غارت کروانے والے مودی کو میڈل دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ اور منہ مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہیں ۔

ہمارے بہترین دوست صدر ٹرمپ صاحب کشمیر پر ثالثی کروانے کا وعدہ بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں اقلیتوں اورخاص طور پر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے جارج کے پولیس کے ہاتھوں ناحق قتل پر پورے امریکہ اور دوسرے کئی ممالک میں بڑے احتجاج کئے جا رہے ہیں۔کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو جو انسانیت سے محبت کرنے والے بہترین انسان ہیں اور ان کی انسان دوست پالیسیوںا ور اقلیتوں کے ساتھ محبت کو دیکھ کر رشک آتا ہے انھوں نے احتجاج میں شامل ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ اب بہت ہو چکا اب دنیا کو انسانیت کے دشمنوں اور اور دنیا میں قتل و غارت کرنے اور کروانے والوں کو بے نقاب کرنا پڑے گا۔

اور جہاں جہاں دنیا کے طاقتور ترین ممالک دنیا کو قتل وغارت کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں ظلم اور جبر کی تمام حدیں کراس کر رہے ہیں انھیں اپنے فیصلوں پر نظرِ ثانی کر نا ہوگی۔UNکو اپنا رول ہر صورت ادا کرنا پڑے گا۔ OICکو جارج فلوئیڈ کے قتل سے سبق سیکھ کر اپنی غیرتِ ایمانی اور حکم ِ خدا وندی پر عمل کرتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے قتل اور خونِ مسلم کا حساب لینا ہوگا ۔ یقین جانئے سانسوں کا رُک جانا ہی موت نہیں ہے بلکہ وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔

میں پورے عالمِ اسلام کی توجہ مولانا جلال الدین رومی کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کسی احمق کے صاحب اقتدار ہونے سے ہوتا ہے ۔ عالمَ اسلام کے ذمہ داران اپنے ضمیر کی عدالت میں جائیں اور فیصلہ کریں کہ کون کون اس پر پورا اترتا ہے ۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ :

منافقوں کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں

میرے منہ پر میرے ہیں تیرے منہ پر تیرے ہیں

یاد رکھو نہ موت سے پہلے موت آئے گی اور نہ موت کے بعد موت آئے گی ۔ آج دنیا کے اندر بہت سی مسلمان بہنیں ، بیٹیاں معصوم بچے آپکی امداد کے منتظر ہیں آپ کی توجہ چاہیے کہ حکمِ خداوندی بھی یہی ہے ۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا اپنے منطقی انجام کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہے۔ قیامت کی نشانیاں نمودار ہو رہی ہیں۔ آقا کریم ﷺ کے حکم کے مطابق غزوہ ہند شروع ہونے والا ہے۔ جہاد سے چشم پوشی غیرتِ مسلم پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہندوستان نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے لیکن آپشن ہمارے پاس ہے کہ ہم ہندوستان کو مقبوضہ کشمیر کے اندر جہاں پر کشمیریوں کی بہت سی قبریں بھی پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں لپٹی ہوئی ہیں ان کا بدلہ سود سمیت چکائیں یا پھر آزاد کشمیر کو ہندوستان کی طرف سے میدانِ جنگ بنانے کا انتظار کریں ۔ یاد رکھو لڑائی سے بچنا چاہتے ہو تو لڑنا سیکھو ۔

فوری طور پر OICکااجلاس پاکستان میں منعقد ہونا لازم ہو گیا ہے تاکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے قتلِ عام اور خاص طور پر کشمیر میں قتل و غارت اور کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں کی عصمت دری کو قوت ِ ایمانی اور زورِ بازوئے مومن سے روکا جا سکے۔ اس پر فائنل رائونڈ کا وقت آگیا ہے اور ہندوستان کے مسلمان دوستوں کو باور کروانا ضروری ہے کہ اگر اسلام دشمنوں کو روکا نہ گیا تو آپ بھی اپنی باری کے منتظر رہیں اور یقین کر لیں کہ بت پرست تمھارا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپکا ساتھ صرف اور صرف ایٹمی پاکستان دے گا جس کے دشمنوں کو تم میڈل پہناتے ہو ۔

ایک امریکن شہری کے قتل نے گریٹ USکو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب ایسا نہیں چلے گا۔ مسلمانو! اس طرح کے واقعات تو مسلم ورلڈ میں ہر روز ہوتے ہیں بے حساب ہوتے ہیں۔ عالم ِ اسلام کو بڑے باادب طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ :

"Do the million good things nobody will care.

Commit a single mistak everybody will judge you"

ؑعالم ِ اسلام میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے ۔ مزید ظلم اور جبر برداشت نہیں کیا جا سکتا اگر ذمہ داروں نے بولڈ سٹیپ نہ لیا تو مجھے خدشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ لوگ غیرتِ ایمانی کے ساتھ خود نکلیں گے اور انہیں روکنا بہت مشکل ہوگااور ان کے انتقام کی آگ سب کچھ جلا کر رکھ دے گی۔ دنیا جارج فلوئیڈ کے قتل پر احتجاج کو بھول جائے گی بلکہ ہر طرف سے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی ایک ہی آواز آئے گی :

میرے چارہ گر کو نوید ہو

صفِ دشمناں کوخبر کرو

وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر

وہ حساب آج چکا دیا