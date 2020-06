مجید نظامی ؒ کا

شیئر کریں:

یہ مہذب دنیا محض دھوکہ ہے۔ اس پر صرف جنگل کا قانون چلتا ہے یہ سفارت کاریاں، یہ اقوام متحدہ اور اس کے باوقار ادارے سب لغو اور دھوکہ ہیں۔ فلسطین میں مظلوم اور مسلمانوں کا بہتا لہو اور کشمیر میں کائنات کی سب بڑی جیل جس کی کل آبادی 80 لاکھ ہے کشمیری مودی پاگل کے قیدی ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں طاقت کا قانون چل رہا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہی حقیقی آئین ہے۔ لداخ کے بلند و بالا محاذ پر جاری کشیدگی میں ہمارے مہذب اور مناسب کرائے پر دستیاب دانشوروں کے منہ پر کئی طمانچے لگ رہے ہیں۔ اس کالم نگار کو جنت آشیانی مرشد مجید نظامی یاد آرہے ہیں، ان کی پُر از دانش باتیں یاد آرہی ہیں۔ متعدد بار بے جا جسارت کرتے ہوئے عرض کی بہت ہوگیا ہے۔"کوہسار باقی افغان باقی" والی شہ سرخی ہٹا دیں وہ فرماتے کہ حقیقت وہ نہیں جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے۔ حقیقت مستقبل کے سات پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ان شاء اللہ افغان یہ جنگ جیتیں گے امریکہ رسوا اور پسپا ہوگا اور آج وہ سب کچھ ہورہاہے جو جناب مجید نظامی کی نگاہیں مستقبل میں بہت دور دیکھ رہی تھیں۔ ایک بار انہوں نے انکل نسیم بیگ سے مسکراتے ہوئے کہا۔" بیگ صاحب، معاف کرنا اسلم خاں زیادہ سیانا ہوندا جا رہیا اے ‘ کہندا اے ہندو دی مذمت دی بجائے مرمت والی گل ناں کر یاکراں، اے مذاق بن جائے گی۔ ایہہ گلاں کردا بابا حافظ سعید سوہنا لگدا اے۔" انکل نسیم بیگ ؒ نے فرمایا۔’’ٹھوکریں کھا کر خود بخودسمجھ جائے گا۔‘‘

اب لداخ کے محاذ پر بھارتی سورماؤں کی مرمت کے مناظر دیکھ کر دو نوں روحانی بابے یاد آرہے ہیں۔

چین نے بھارت کے ساتھ مرشدم مجید نظامی اور مردقلندر حافظ سعید کے ’’مذمت نہیں مرمت ‘‘ فارمولے پر عمل کر دکھایا ہے۔ بیان دینے، مشرق مغرب دیکھنے، اقوام متحدہ، سلامتی کونسل کسی کو آواز دینے، اپیل درخواست کے بجائے راست قدم اٹھایا۔ گالیوں سے لے کر چھترول اور میزائلوں تک بھارتی سورمائوں کو چینیوں نے نانی یاد کرادی ہے۔ امریکہ کے انگلیوں پر ناچتے موذی کا تنگ پائجامہ مزید تنگ ہوگیا ہے۔ پاکستان پر حملوں کی دھمکیاں، چیر دینے کے زنانہ مکالمہ بولتے ہندتوا والے زنخے بن کر لداخ کی دھول چاٹ رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں وکشمیر میں کم سن بچوں، ضعیفوں، عورتوں پر بہادری دکھاتے گورکھے چینیوں کے سامنے ہاتھ جوڑے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔

عملاً چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک) کے خلاف امریکہ نے جو سازش تیار کی تھی، وہ اپنی موت آپ مرگئی ہے اور لینے کے دینے پڑگئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی موذی کے ساتھ ’جپھیاں‘ اور ’پپیاں‘ ہوامیں تحلیل ہو چکی ہیں۔ امریکیوں نے گدھے کو رنگ کرکے گھوڑا بناکر چین کے مقابلے میں اتارا لیکن شیر دلیر چینیوں کے تھپڑوں، ٹھڈوں اور گالیوں سے یہ دُم دبا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ’لِتّر پریڈ‘ نے کشمیریوں کے کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے۔ ’ہم مذاکرات چاہتے ہیں‘۔ ’ہم لڑنا نہیں چاہتے‘ کے بینر پکڑے بھارتی فوجیوں کی تصویریں بھی خوب رونق بڑھا رہی ہیں۔

یہ ساری کہانی 5 مئی 2020 کو شروع ہوئی۔ جنت نظیر جموں وکشمیر کی حسین وادی لداخ میں واقع پینگانگ جھیل اور سکم میں واقع درہ نتھو لا کے قریب چین بھارت کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تازہ ترین مڈبھیڑ دریائے گلوان کے قریب بھارتی شرارت سے شروع ہوئی۔ لداخ خطے میں اکسائی چِن میں بہتے دریائے گلوان کے مشرق میں واقع ہے۔ پانی کا یہ دھارا مختلف راستوں سے ہوتا پھر دریائے سندھ کی آغوش میں سما جاتا ہے۔ وادی گلوان عسکری لحاظ سے بہت ہی اہم علاقہ ہے۔ ایک مہم جو غلام رسول گلوان کے نام سے موسوم یہ خطہ اور دریا اپنی منفرد تاریخ رکھتا ہے۔ تاریخ کے حوالوں سے بتایاجاتا ہے کہ 1895 میں غلام رسول گلوان لیہہ پہنچے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے پی ایچ ڈی محقق وارث الانوار کے مطابق گلوان ایک قدیم کشمیری قبیلے کانام ہے۔ غلام رسول گلوان کی کتاب کا ان دنوں بہت چرچا ہے جو بیسویں صدی کے آغاز میں لداخ اور وسط ایشیاء کے بعض حصوں کی تاریخ وتہذیب سے متعلق اہم معلومات پر مبنی ہے۔ گلوان ہی تھا جوبرطانیہ اور روس کے درمیان گریٹ گیم میں قائدانہ کردار ادا کرنے والے سرفرانسیس ہزبینڈ سمیت یورپ سے آنے والے ان گنت مہم جووں کو سطح مرتفع تبت، پامیر پہاڑی سلسلے اور وسط ایشیاء کے صحرائوں میں لئے پھرتا تھا۔ اس ذہین شخص نے انگریزی، چینی اور کئی اور زبانیں سیکھ لیں۔ انگریزی میں اسی مہارت کے سبب اس نے ’’صاحب کے غلام‘

(Servants of Sahibs, the only account of its kind)

کے عنوان سے کتاب لکھی۔ غلام رسول نے اپنی کتاب میں گلوان کا مطلب ’ڈاکو‘ لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ کشمیر کی وادیوں میں مہاراجہ کے گھوڑے چرتے تھے۔ کارا گلوان (کالا ڈاکو) امیر کشمیریوں کو لوٹتاتھا جو غریبوں کو کبھی پیسے نہیں دیتے تھے۔ کارا ڈاکو پکڑا گیا تو گلوان خاندان وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوگیا۔ اس کے قبیلے کے کئی لوگ بلتستان اور لیہہ جبکہ بعض سنکیانگ کے علاقے یرکند میں بھی آباد ہوگئے۔ (جاری)