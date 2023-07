حیرتوں کا اک جہان… چین  … (آخری قسط)

شیئر کریں:

ہمارے وفد کے دورے کا آخری مرحلہ BYD Auto Co Ltd (Build Your Dreams) کا وزٹ تھا۔ وہاں پہنچنے پر ہمارا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایک نہایت کشادہ ہال میں وفد کو مفصل بریفنگ دی گئی۔ BYD کی آنے والی مستقبل کی گاڑیوں کے ماڈل اور ان میں استعمال ہونے والی جدید ترین ٹیکنالوجی سے آگاہ کیا گیا۔ BYD جدید ترین الیکٹرک کاریں، گاڑیاں تیار کر رہی ہے۔ اس سے ماحول پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہونگے۔ BYD چائنیز ملٹی نیشنل لسٹڈ کمپنی ہے جس کا ہیڈکوارٹر Xi'an میں ہے جو صوبہ Shaanxi میں واقع ہے۔ یہ جنوری 2003 میں وجود میں آئی۔ کمپنی، کاریں، بسیں، ٹرک، الیکٹرک بائسیکل، فورک لفٹر اور ریچارج ایبل بیٹریاں بناتی ہے۔ موجودہ آٹوموبیل رینج میں بیٹری الیکٹرک وہیکل (BEVs) اور پلگ ان ہائبرڈ الیکٹرک وہیکل (PHEVs) شامل ہیں۔ مارچ 2022 تک کمپنی پیٹرول انجن وہیکل بھی تیار کر رہی تھی۔ BYD نے حیرت انگیز سرعت کے ساتھ ترقی کی اور اپنے مقام کا تعین کیا۔2009 میں BYD وہیکلز کی کل فروخت 4,48,400 تھی اور اسی سال BYD نے افریقہ، سائوتھ افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں اپنی کاروں کی برآمد شروع کر دی۔2012 میں شینجن کی سٹی گورنمنٹ نے BYD سے 500 کاریں بطور ٹیکسی استعمال کرنے کیلئے خریدیں۔ 2013 میں کل 5,06,189 BYD کاریں چین میں فروخت ہوئیں جو دسواں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا برانڈ تھا۔ 2013 میں BYD کو ٹاپ کریش فیسیلٹی ایوارڈ (Top Crash Facility Award-2013) سے نوازا گیا۔ 2014 میں Dynasty Series کا پہلا (BYD Qin Plug-in Hybrid Compact Sedan) ماڈل 14,747 کی تعداد میں فروخت ہوا۔ 2015 میں اس کی فروخت کی تعداد 31,898 تک جا پہنچی۔ 2015 میں کمپنی برازیل میں الیکٹرک کاریں اور بسیں بنانے کی فیکٹریاںلگانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ 2016 میں کاروں کی فروخت کی تعداد 1,00,000 تک جا پہنچی۔ ستمبر 2016 میں کمپنی 1,61,000 الیکٹرک کاروں کی مینوفیکچرنگ کے ساتھ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ کاریں بنانے والی کمپنی بن گئی۔ اسی سال کمپنی نے بجلی سے چلنے والے سینی ٹیشن (Sanitation) ٹرکوں کے ماڈل متعارف کروائے جنہیں بیجنگ میں استعمال کیا جانا تھا۔

مئی 2020ء میں BYD نے اعلان کیا کہ وہ اپنی مینوفیکچرنگ کو یورپ تک بڑھائے گا اور اس کا آغاز ناروے (Norway) سے ہوگا۔ دریں اثناء آسٹریلیا نے بھی BYD 2000 الیکٹرک کاروں کو بطور ٹیکسی اپنے بیڑے میں شامل کرنے کا اعلان کیا ۔ BYD نے کولمبیا کے دارالحکومت بگوٹا کو 1,002 کاریں فراہم کرنے اور تھائی لینڈ کو الیکٹرک کاریں فراہم کرنے کا اعلان کیا ۔ 2019 میں BYD نے اپنے گلوبل ڈیزائن سینٹر کا آغاز کیا جس میں اس انڈسٹری سے وابستہ کہنہ مشق افراد جن کا تعلق Audi، Ferrari اور Mercedes Benz سے تھا، شامل کئے۔اس وقت BYD میں دنیا بھر میں 1,90,000 سے زیادہ ورکرز کام کر رہے ہیں جو 9.1 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کا ریونیو پیدا کر رہے ہیں۔یہ کمپنی جس نے موبائل فون کی بیٹریوں کی پروڈکشن سے اپنا آغاز کیا تھا، نے نہایت تیزی سے ترقی کرتے ہوئے جون 2022 میں Tesla کو دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرر کے طور پر اوورٹیک کیا اور اعلان کیا کہ 2022 کے نصف اول میں اس نے 6,41,000 الیکٹرک وہیکل فروخت کئے ہیں۔ اسی سال کے آخر میں BYD دس لاکھ کاروں کی فروخت کے ساتھ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آگئی۔ مارچ 2022 میں BYD دنیا بھر کی مارکیٹ میں ماہانہ 1,00,000 (ایک لاکھ) سے زیادہ الیکٹرک کاریں فروخت کرنے کا ہدف حاصل کر رہی تھی۔4 اپریل 2022 کو BYD نے اعلان کیا وہ گیسولین انجن سے چلنے والی گاڑیوں کی پروڈکشن مکمل طور پر ختم کر رہی ہے اور اب صرف الیکٹرک گاڑیوں کی پروڈکشن کی جائے گی۔ جولائی 2022 میں BYD نے اعلان کیا کہ وہ 2023 سے جاپان کو الیکٹرک گاڑیاں فروخت کرے گی۔2023 کے پہلے کوارٹر میں BYD نے 4,40,000 کاروں کی چائنا میں سیل کر کے پہلی مرتبہ Best Selling Car کا اعزاز حاصل کیا۔ BYD کے انتہائی معلوماتی دورے سے فراغت ہوئی تو وفد کے تمام ارکان نے بحیرہ جنوبی چین (South China Sea) دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بحیرہ جنوبی چین دیکھنا ہمارے شیڈول میں شامل نہیں تھا لیکن مِس Yin، مِس Katie اور مِس Michelle نے متعلقہ حکام سے رابطے کر کے بحیرہ جنوبی چین جانے کا انتظام کر لیا۔ یہ سنتے ہی وفد کے ارکان کی باچھیں کھِل گئیں۔ شینجن کے انتہائی سرسبز علاقے Natural City سے گزرتے ہوئے بحیرہ جنوبی چین کے ساحل پر پہنچے تو سب کی خوشی دیدنی تھی۔ وفد کے تمام ارکان ساحل پر پہنچ کر سمندر کے سحر میں کھو گئے۔ بحیرہ جنوبی چین کی لہریں جھاگ اڑاتی ساحل تک آتیں، لوگوں کو نیم گیلا کرتیں اور واپس چلی جاتیں۔بیلٹ اینڈ روڈ انیشی ایٹو پر لکھتے ہوئے مجھے بحیرہ جنوبی چین کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ بحیرہ جنوبی چین، چین کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ بحرالکاہل (Pacific Ocean) کا حصہ ہے اور سنگاپور سے آبنائے تائیوان تک 355 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ پانچ ابحار

(1) بحراوقیانوس

(2)بحرالکاہل

(3) بحرہند

(4) بحر منجمد شمالی اور

(5) بحر منجمد جنوبی کے بعد سب سے بڑا آبی جسم ہے۔ اس کے ساتھ واقع ممالک میں فلپائن، ملائشیا، برونائی دارالسلام، انڈونیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویت نام شامل ہیں اور ان سب کا بحیرہ جنوبی چین میں سمندری حدود اور حقوق کا تنازعہ ہے جنہیں عرف عام میں نائن ڈیش لائنز (Nine Dash Lines) کہا جاتا ہے۔ اس خطے میں کئی ممالک کے مفادات ایک دوسرے سے متصادم ہو رہے ہیں۔ بحیرہ جنوبی چین کے اس حساس علاقے میں دو جزائر شیشا (Xisha) اور نانشا (Nansha) نہایت اہم ہیں۔ نانشا آئی لینڈ بحیرہ جنوبی چین کے عین وسط میں واقع ہونے کی وجہ سے اس بحیرہ میں حرکت کرنے والے ہر بحری بیڑے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں جزائر پر ملکیت کے مختلف ممالک دعویدار ہیں لیکن تاریخی حقائق کی روشنی میں ان جزائر پر چین کا دعویٰ درست ہے۔ 1968 میں نانشا جزائر کے علاقے سے تیل نکلنے کے بعد ہمسایہ ممالک کی اس علاقے میں دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ نانشا ایریا میں تیل اور قدرتی گیس کے 17.7 ارب ٹن کے ذخائر موجود ہیں جو کویت میں پائے جانے والے 1.3 ارب ٹن کے مقابلے میں کہیں بڑے ذخائر ہیں۔بحیرہ جنوبی چین کی لہروں سے لطف اندوز ہوتے اور اس کے پانیوں سے اٹھکیلیاں کرتے بادلِ نخواستہ واپسی کاسفر اختیار کیا۔ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کر واپس ہوٹل پہنچے۔ اگلے روز ہماری شینجن سے بیجنگ کی فلائٹ تھی۔ علی الصبح نکلنے کے باعث ہوٹل میں ناشتہ نہ کر سکے لہٰذا ناشتے کا ایک ایک پیک وفد کے ارکان کو مل گیا۔ شینجن میں صبح ہو رہی تھی، سڑکوں پر ٹریفک نہایت کم تھی لہٰذا شینجن کی خوبصورتی کا نظارہ نہایت خوشگوار تھا۔ ایک جگہ دیکھا کہ واٹر بائوزر کے ساتھ سڑک کی دھلائی ہو رہی تھی۔ اندازہ ہوا کہ تمام سڑکوں کی دھلائی ہوتی ہوگی۔ شینجنایئرپورٹ پہنچے جہاں سے ہماری فلائٹ بیجنگ کے لئے تھی۔ جہاز میں سوار ہونے کے لئے قطار میں کھڑے تھے تو پتہ چلا کہ ہماری میزبانی کرنے والے گروپ کی رکن مشعل (Michelle) ہمارے ساتھ بیجنگ نہیں جائیں گی بلکہ وہ شینجن سے شنگھائی (Shanghai) روانہ ہو رہی ہیں۔ Michelle نے فرداً فرداً وفد کے ارکان کو خدا حافظ کہا۔ جتنی اپنائیت سے Michelle نے وفد کے ارکان کے ساتھ یہ سات دن گزارے تھے تو اس سے الوداع ہوتے وقت وفد کے تمام ارکان اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ مِس Yin اور مِس Katie ہماری فلائٹ میں بیجنگ جا رہی تھیں۔ ٹیک آف کے کچھ دیر بعد مسافروں کو ناشتہ/ کھانا دیا جانے لگا۔ ہمارے وفد کے ارکان کو پتہ چلا کہ اس میں کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے تو مختلف سیٹوں پر بیٹھے ارکان نے کھانا لینے سے احتراز کیا۔ 8 مسافروں کے کھانا نہ لینے کی بات غالباً سینئر سٹیورڈ تک پہنچی تو وہ ہمارے پاس آئے۔ میرے ساتھ انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ کے چیئرمین محمد مہدی بیٹھے ہوئے تھے۔ سٹیورڈ نے انتہائی معذرت خواہانہ لہجے اور انداز میں چینی زبان میں ہمارے کھانا نہ لینے کی وجہ پوچھی۔ الفاظ تو سمجھ نہیں آرہے تھے لیکن محبت ان کے جذبات سے آشکار تھی۔ میں نے بھی اشاروں سے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی مگر وہ مصر تھے کہ ہم لوگ کھانے کی کچھ چیزیں لے لیں۔ ان کا اصرار اس حد تک بڑھا کہ وہ دوزانو ہو کر میرے سامنے جہاز کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور حلال کھانا نہ ہونے پر تاسف کا اظہار کرتے رہے۔ ہمارے چین کے سفر میں یہ منظر چینیوں کی پاکستانیوں سے محبت کے اظہار کی معراج تھی۔ بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ محبت کے اظہار کا یہ منظر میرے دل پر نقش کر گیا۔ میں شاید اسے عمر بھر نہ بھلا سکوں۔ شینجن سے بیجنگ پہنچے۔ بیجنگ سے اسلام آباد جانے والی فلائٹ کے بورڈنگ کارڈ وغیرہ لینے کے بعد لائونج کے ایک ریسٹورنٹ میں دوپہر کے کھانے کا اہتمام ہوا۔ یہاں مس Yin اور مس Katie ہمیں بیجنگ سے اسلام آباد فلائٹ پر الوداع کہنے کے لئے ہمارے ساتھ تھیں۔ انہوں نے دوپہر کے کھانے کا شاندار اہتمام کیا اور اپنی شاندار میزبانی کی روایت کو قائم رکھا۔ کھانے کے بعد ہم لوگ جہاز کی طرف بڑھے۔ مس Yin اور مس Katie نے فرداً فرداً ہر شخص کو الوداع کہا۔ رخصت ہوتے وقت ہر شخص اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ اجنبی دیس میں جا کر اپنائیت کے برتائو ہمارے دلوں پر نقش ہو چکے تھے۔ چینیوں کا خلوص اور محبت ہمارے لئے ایک اثاثہ بن چکا تھا۔ ہم خوشگوار یادوں کے ساتھ چین سے رخصت ہو رہے تھے۔ جہاز نے اڑان بھری اور اب ہم عازم اسلام آباد ہو چکے تھے۔ ہمالیہ کی چوٹیوں پر سے گزرتے ہوئے ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ چین اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے۔ اسلام آباد پہنچے تو پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ سے مقبول احمد صاحب ہمیں خوش آمدید کہنے کے لئے موجود تھے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ہم اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف روانہ ہوئے اور یوں چین کا یہ سفر اختتام کو پہنچا۔پاکستان پہنچتے ہی ہم اپنی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں میں گم ہو گئے چند دن بعد لاہور کے چینی قونصل خانے سے مسٹر Chen Boکا پیغام ملا کہ قونصل جنرل مسٹر ژاؤ شیرین Zhao Shirinنے وفد کے ارکان کو عشائیے پر مدعو کیا جہاں چین کے دورہ کی خوشگوار یادوں کو تازہ کیا۔ عشائیہ نہائیت پر تکلف تھا گو یا چین کے دورہ کی روایات کا تسلسل برقرار رکھا گیا۔کھانے کے بعدسب لوگ رخصت ہوئے لیکن ہم سب محبت بھائی چارے، اخوت اور دوستی کے ایک ایسے رشتے میں بندھ گئے جوہمیں ہمیشہ ساتھ رکھے گا۔ چین میں گزرے سات روز میری زندگی کی سات دہائیوں کے برابر لگ رہے ہیں اس لئے مجھے یہ کہنا پڑرہا ہے کہ’’ حیرتوں کا اک جہان چین‘‘ اب واقعتا علم و آگہی، تہذیب و تمدن، اعلیٰ روایات، نظم وضبط ،ترقی و خوشحالی، سیرو سیاحت اور نت نئی ایجادات کا اک جہان ہے جو دنیا کے لئے اک رول ماڈل بن چکا ہے۔(ختم شد)