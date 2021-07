وفاقی وزیرمنصوبہ بندی اسد عمرنے کہاہے کہ کورونا وبا کی چوتھی لہر میں بھارتی کورونا کی قسم بنیادی وجہ ہے۔انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بیان میں کہا کہ دوہفتے قبل میں نے ٹوئٹ کرکے آگاہ کیا کہ ہماری آرٹیفشل انٹیلی جنس ماڈلز کورونا کی متوقع چوتھی لہر کو ظاہرکررہی ہیں اوراب کورونا کی چوتھی لہرکے اثرات اب ظاہرہورہے ہیں۔اسد عمرنے کہا کہ فیلڈ رپورٹس کے مطابق ان ڈورشادیوں میں شرکت کرنے والے، انڈورریسٹورنٹ اورجم میں ویکسینیشن کومکمل طور پرنظرانداز کررہے ہیں، اگر مالکان ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایس اوپیزپرعملدر آمد نہیں کریں گے توہمیں یہ سہولیات بند کرنا پڑیں گی۔انہوںنے کہا کہ کورونا وبا کی چوتھی لہر میں بھارتی کورونا کی قسم بنیادی وجہ ہے۔

2 weeks back I had tweeted that our artifical intelligence models are showing possible emergence of 4th wave. Now there are clear early signs of 4th wave starting. Poor sop compliance, coupled with spread of variants of concern, indian variant in particular, are the main cause.