TP-Link نے M&P کو نیا ڈسٹری بیوٹر مقرر کر دیا

لاہور (کامرس رپورٹر) TP-Link ٹیکنالوجی نے مولر اور فپس کو پاکستان میں اپنا نیا ڈسٹری بیوٹر مقرر کیا ہے۔ M&P TP-LINK کی تمام مصنوعات کو پاکستان میں فروخت کر سکے گا۔ SOHOTP-LINK، اور انٹر پرائز پروڈکٹ کی ایک وسیع رینج تیار کرتا ہے۔ جس میں وائرلیس راؤٹرز، ایکس پوائنٹ، سوئچرز، CCTV ،X-DSL کیمراز اور سمارٹ آئی پی کیمرائز، سمارٹ ہوم پروڈکٹ اور فائبر کی مصنوعات شامل ہیں۔ M&P TP-LINk کو ڈسٹری بیوٹر مقرر کرنے کا مقصد پاکستان میں T انڈسٹری کو فروغ دینا ہے۔ M&P کے IT بزنس یونٹ ہیڈ مزمل اطہر نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہم TP-Link کے ساتھ پائٹررز شپ کرنے پر بہت خوش ہیں کیونکہ عالمی نمبر ون مشہور نیٹ ورکنگ برانڈ ہے۔ ہم پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی IT مارکیٹ میں TP-Link کی تمام مصنوعات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ M&P کے ساتھ پارٹنر شپ پر تبصرہ کرتے ہوئے TP-Linkکے کنٹری مینیجر MR.Ferdinand Ma نے کہا کہ ہم پاکستان میں بڑھتی ہوئی IT مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو M&P کے ساتھ پورا کریں گے۔ اور اس کو پورے پاکستان اور End User تک TP-Link کی پروڈکٹ کی رسائی کو یقینی بنائیں گے۔