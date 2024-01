عمران خان کے اعتراف کے بعد مرتضیٰ سولنگی کا تنقیدی ٹوئٹ

نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضٰی سولنگی نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اپنی تحریر کے حوالے سے اعتراف کے بعد ان کے حامیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

Former Chairman PTI admits that he didn’t write the article and it was AI generated, the current Chairman PTI doesn’t endorse its anti-establishment and anti-American contents but the PTI overseas, some semi-literate anchors and @TheEconomist are jubilant over AI generated…