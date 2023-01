اقوامِ متحدہ کے سربراہ کا ترقی یافتہ ممالک سے پاکستان کی مزید مالی امداد کرنیکا مطالبہ

جنیوا: اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتیرس نے ترقی یافتہ ممالک سے پاکستان کی مزید مالی امداد کرنے کا مطالبہ کردیا۔

بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کے دوران اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتیرس نے پاکستان کی تعمیر نو کے لیے بڑے پیمانے پرسرمایہ کاری کا مطالبہ کردیا۔انتونیو گوتیرس نے جنیوا کانفرنس میں کہا کہ پاکستان موسمیاتی تباہی اور عالمی مالیاتی نظام کے دیوالیہ پن کا ایک ساتھ شکار ہوا۔ سیلاب کے دوران پاکستان کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں کوئی شک نہیں. پاکستان جیسے ترقی پذیرممالک کے لیے قرضوں سے نجات اور مالی امداد تک رسائی کے لیےتخلیقی طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔اُن کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا کاربن کے بڑھتے ہوئے اخراج کے رجحان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔

The #Pakistan reconstruction conference after the devastating commences @UN Geneva. Government asks for 50% of the planned US$16.6 billion reconstruction and recovery from the development system. See the country's plan here: https://t.co/QbQGuiAbKS pic.twitter.com/bknqtrLMx1