پہلا ون ڈے: پاکستان کا نیوزی لینڈ کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ

پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میچ میں ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کے نیشنل بینک کرکٹ ایرینا (سابقہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی) میں بابر اعظم نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے۔پاکستان کی جانب سے لیگ اسپنر اسامہ میر انٹرنیشنل ڈیبیو کریں گے جبکہ فخر زمان اور حارث سہیل کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔

Pakistan win the toss and decide to bowl first. #PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/zM4e6J1yND

پاکستان: امام الحق، فخر زمان، بابر اعظم (کپتان)، محمد رضوان، حارث سہیل، سلمان علی آغا، محمد نواز، اسامہ میر، محمد وسیم، حارث رؤف، نسیم شاہ

نیوزی لینڈ کی جانب سے فاسٹ بولر ہینری شپلی انٹرنیشنل ڈیبیو کریں گے۔

نیوزی لینڈ: فن ایلن، ڈیوون کونوے، کین ولیمسن (کپتان)، ڈیرل مچل، ٹام لیتھم، گلین فلپس، مائیکل بریسویل، مچل سینٹنر، ہینری شپلی، ٹم ساؤتھی، لوکی فرگیوسن

Batting first in ODI 1! ????@TheRealPCB win the toss and elect to bowl in Karachi. A big day for @CanterburyCrick Henry Shipley who makes his international debut today! ???? Follow play LIVE in NZ with @skysportnz or @SENZ_Radio #PAKvNZ pic.twitter.com/GaQxY6sUDc