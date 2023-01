سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کیلئے پاکستان کو 16.3 بلین ڈالر کی ضرورت ہے: وزیراعظم

جنیوا: وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لئے پاکستان کو 16.3 بلین ڈالرز کی ضرورت ہے۔

پاکستان کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں موسمیاتی تباہ کاریوں کے باعث ہونے والے نقصان کے ازالے اور مدد کے لئے کانفرنس جاری ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ برس ستمبر میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیوگوتریس کے ساتھ سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ کیا. پاکستان کے عوام انتونیو گوتریس کے تعاون کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔

The #Pakistan reconstruction conference after the devastating commences @UN Geneva. Government asks for 50% of the planned US$16.6 billion reconstruction and recovery from the development system. See the country's plan here: https://t.co/QbQGuiAbKS pic.twitter.com/bknqtrLMx1