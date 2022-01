افغان وزیر خارجہ کا دورہ ایران، باہمی امور پر تبادلہ خیال

کابل: افغانستان کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی ایران کے دورے پر پہنچ گئے۔

غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی نے ایرانی حکام کے ساتھ افغان مہاجرین اور معاشی بحران سمیت اہم باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔امارات اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی وفد کے ہمراہ ایران پہنچے۔ جہاں ایرانی حکومت کی جانب سے وفد کا پُرتپاک استقبال کیا گیا۔طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ یہ دورہ ایران کی دعوت پر کیا جا رہا ہے جس کا مقصد افغانستان اور ایران کے درمیان سیاسی، اقتصادی، راہداری اور پناہ گزینوں کے مسائل پر بات چیت کرنا ہے۔

At the invitation of Iran, a senior delegation led by the Foreign Minister Mawlawi Amir Khan Muttaqi left for Iran today. pic.twitter.com/hroHIlbZfO