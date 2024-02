مریم نواز کا بڑا بیان سامنے آگیا۔

مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ حتمی نتائج موصول ہوتے ہی محمد نواز شریف تقریرفتح کے لیے مسلم لیگ ن کے ہیڈ کوارٹر پہنچیں گے۔

As opposed to the false perception deliberately built by a section of media last night, PMLN, Alhamdolillah emerging as the single largest party in centre and in Punjab. Some results awaited. MNS will head to PMLN HQ for the victory speech as soon as final results are received.…