آرمی چیف 5 سے 10 فروری تک برطانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں:ڈی جی آئی ایس پی آر

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے دورہ امریکہ بارے سوشل میڈیا پر ہونے والی قیاد آرائیاں بے بنیاد ہیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر 5 سے 10 فروری تک برطانیہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔

There have been baseless speculations on social media that COAS is visiting USA. It is categorically stated that COAS is on an official visit to UK from 5th to 10th February in connection with 5th Pakistan-UK Stabilisation Conference

