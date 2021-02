حاصلِ مطالعہ

شیئر کریں:

میںنے اپنی لگ بھگ اسّی سالہ زندگی میں کم ازکم ایک ہزار کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی(ع کچھ اس میں’’تکبّر‘‘نہیں واﷲ نہیں ہے)۔ان ایک ہزار میں سے اگرمیں(اُردو اور انگریزی کی) دس بہترین کتابوں کی فہرست مرتب کروں تو اس میں جناب ندیم صدیقی کی’’ظ ایک شخص تھا ‘‘لازماً شامل ہوگی۔یہ کتاب اپنے ایک صاحبِ علم دوست پروفیسرغازی علم الدین کے توسط سے مجھ تک پہنچی ہے۔ ندیم صدیقی کا تعلق ہندوستان سے ہے اورمذکورہ کتاب انھوں نے اپنے ایک ہم وطن ڈاکٹر ظؔ انصاری (1925ئ؁ تا1991ئ؁)کی علمی وادبی عظمت کو اجاگر کرنے کی غرض سے مرتب کی ہے۔ظؔ انصاری ایک مایۂ نازادیب، شاعر،نقاد،محقق،مدرس،مدیر،مترجم،لغت نویس اور مقالہ نگار تھے۔وہ بمبئی(ممبئی)یونیورسٹی میں شعبۂ لسانیات کے چیرمین تھے اگرچہ وہ کبھی کسی کالج/یونیورسٹی کے طالب علم نہیں رہے۔ انھوں نے انگریزی،فارسی اور روسی زبان کی 38کتابوں کا اُردو میں ترجمہ کیااور جدیدروسی شاعری کو بھی اُردو میں منتقل کیا جو گیارہ ہزار مصرعوں کا مجموعہ ہے۔انھوں نے دوجلدوں میں اُردو۔روسی،روسی۔اُردو لغات بھی مرتب کیں جوپچپن ہزار الفاظ پر مشتمل ہیں۔ڈاکٹر ظؔ انصاری نے مرزا غالبؔ کی فارسی مثنویوں کے بھی اُردو میں منظوم ترجمے کیے۔انھوںنے پانچ جلدوں میں امیر خسروؔ کی پانچ مثنویاں مرتب کیںجن میں اشعار کی کُل تعداد اٹھارہ ہزار ہے۔روسی زبان میں امیرخسروؔ اورمرزا غالبؔ کے بارے میں دوکتابوں کے علاوہ بہترین روسی کہانیوں کے اُردو تراجم کیے۔ڈاکٹر ظؔ انصاری نے اُردو میں سولہ کتابیں تصنیف کیں۔ڈاکٹر جمیل جالبی نے درست کہا تھا ’’ ڈاکٹر ظؔ انصاری نے تنِ تنہاجتنا کام کیا، اتنا کام، اتنے عرصے(65برس کی عمر)میں ادارے بھی نہیںکرپاتے۔‘‘خود ظؔ انصاری نے ایک جگہ لکھا’’کیسی تسلّی ہوتی ہے اس خیال سے کہ جب تک زندگی میں کوئی مفید کام کرسکتے ہیں،جئیں گے،جب نہ کرسکیں گے،چپ چاپ قیدِ حیات سے رہائی پائیں گے۔‘‘ نامور امریکی ناول نگارJohn Gardnerنے بھی یہی کچھ کہا تھا:’’When people are serving, life is no longer meaningless‘‘(جب تک لوگ کام کررہے ہیں،ان کی زندگی بے معنی نہیں ہے۔)کتاب دوابواب اور تین درجن ذیلی عنوانات پر مبنی ہے۔باب اوّل تقریباً ساٹھ صفحات پرپھیلا ہواہے۔یہ ندیم صدیقی کا تحریر کردہ ہے اور ظؔ انصاری کی حیات و خدمات کا تعارف موثر،دلچسپ،عالمانہ اور ماہرانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔جوشؔ صاحب تو اپنی عبارت کو پُرشکوہ الفاظ سے مزین کرتے تھے،ندیم صدیقی نے عام بول چال کے الفاظ حکیمانہ انداز میں استعمال کرکے اپنی عبارت میں شان و شوکت پیدا کی ہے۔ظؔ انصاری کی کتابوں کے برجستہ اورفکر انگیزاقتباسات نے اس کی اہمیت کو دوچند کردیا ہے۔باب اوّل عملاًاس کتاب کا صدر دروازہ ہے جو قاری کے دل پرکُھلتاہے توپوری کتاب کا مطالعہ اس کے لیے زندگی کا ایک خوشگوار تجربہ بن جاتا ہے اور پھر جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ندیم صدیقی صاحب بھی کسی اسکول/کالج/یونیورسٹی سے بحیثیت طالب علم وابستہ نہیں رہے تو وہ انگلیاں دانتوں میں دبا لیتا ہے۔باب دوم ظؔ انصاری کی اپنی تحریروںپرمحیط ہے۔اس میںاُن کی زندگی کے بعض دلچسپ واقعات،اہم موڑ، ملازمتوں اور سفروں کے حالات،ادبی مسائل و مباحث،تنقیدی مقالات،خطوط،اداریے، صحافت کے رموزونکات،

شخصی خاکے،افسانے، اشتراکیت سے لاتعلقی کی داستان اور بہت، بہت کچھ مل جاتا ہے۔اس باب میں ظؔ انصاری صاحب کے قلم کا سحر قاری کو کتاب کے آخری لفظ تک جکڑے رکھتا ہے۔اسلوب میںسلاست بھی ہے اور روانی بھی،علمیت بھی،طنز بھی،سادگی بھی،پُرکاری بھی، فصاحت بھی،بلاغت بھی،سلاست بھی،نکتہ آفرینی بھی،تخیل بھی،تدبر بھی،تنبیہ بھی،نصیحت بھی اور کیا کیا کچھ! پھر اس میں ہرذوق، ہرمزاج، ہر مسلک اور ہر منصب کے قاری کی دلچسپی کاسامان موجود ہے۔اب میں اس کتاب کے چند چشم کشااوربرجستہ جملے نقل کرتا ہوں:٭افسوس ناک واقعات کا اُچھالنا بھی ان کی ہمت افزائی کرنا ہے۔٭یہ کرفیوماری اور گولی باری...ایک خاص ٹیکنیک ہے جسے ہندوستانی مسلمان،پوری ایک نسل پٹنے اور ہڈیاں تڑوانے کے بعد سمجھاہے۔٭میں سوچتا ہوں کہ جہاں جہالت کے احساس کی انتہا ہے وہیں سے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔٭ادیب و شاعر ہی اعلاوادنا نہیں ہوتے،آپ ذرا توجہ کریں تو سامعین اور قارئین میں بھی یہ درجارت مل جائیں گے۔٭زندہ زبان چھوت چھات سے پاک ہوتی ہے۔٭بڑا انسان صرف اُس وقت بولتا ہے جب نہ بولنے میں نقصان ہو۔ظؔ انصاری نے قرآنِ حکیم میں چند سنسکرت الفاظ کابھی سراغ لگالیا یعنی زنجبیل(ادرک)،کافور(کپور)اور قَرنفَل(کرن پھل)اور یہ دیکھیے__ایک روزمرہ کے لفظ اور اس کے متبادلات:آسمان، آکاش،انبر،گگن،چرخ،

فلک،گردوں،گنبدِ نیلگوں۔چونکہ ’’گنبدِ نیلگوں‘‘

کنایۃً آسمان کے لیے استعمال ہوتا ہے چنانچہ ہمارا ذہن بھی اس قبیل کے چند دیگر الفاظ کی طرف گیا مثلاً گنبدِ بے در،نیلی چھتری اور لاجوردی سائبان ۔اسناد حاضر ہیں:

اس کی امت میں ہوں میں میرے رہیں کیوں کام بند

واسطے جس شہ کے غالب ؔ گنبدِبے در کھلا

کیا چاند سی صورتیں بنائیں

قربان اے نیلی چھتری والے

پائوں تلے بچھایا کیا خوب فرشِ خاکی

اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا

(اسمٰعیل میرٹھی)

عبارت میں اوقاف ورموزکی اہمیت کوواضح کرتے ہوئے ظؔ انصاری صاحب نے فانیؔ کے مندرجہ ذیل شعر کی مثال دی جس میں ایک’ کو ما‘غلط جگہ لگانے سے مفہوم کفر یہ ہوجاتا ہے ؎

اچھا، یقیں نہیں ہے تو کشتی ڈبو کے دیکھ

اک تُو ہی ناخدانہیں ظالم خدا بھی ہے

دوسرے مصرعے میں’’اک تُو ہی ناخدا نہیں‘‘کے بعد وقفہ کرکے پڑھیں تو یہ (معاذاﷲ)’’ظالم خدا بھی ہے‘‘ہوجائے گا جبکہ شاعر نے ’’ظالم‘‘کے بعد وقفہ دے کر کہا تھا’’خدا بھی ہے۔‘‘اور اب ع خوگرحمد سے تھوڑا ساگلہ بھی سن لے۔چھوٹا منہ بڑی بات لیکن ظؔ انصاری صاحب کے’’نظریۂ درجاتِ سامع/قاری‘‘ سے حوصلہ پاکر کتاب میں لکھے جانے والے چند غلط الفاظ اور اشعار کی نشاندہی کررہا ہوں۔’’برس ہابرس‘‘درست نہیں۔’’برس‘‘ ہندی کالفظ ہے۔لہٰذا’’ہا‘‘(فارسی علامتِ جمع)سے اس کی جمع نہیں بن سکتی۔’’سالہاسال‘‘درست ہوگایا پھر محاورتہً ’’برسابرس۔‘‘ ’’ڈیلی گیٹوں‘‘نامناسب ہے۔Delegate انگریزی کا لفظ ہے۔اُردو کے قاعدے سے اس کی جمع بنائی گئی تو’’اسٹوڈنٹ‘‘کی جمع’’اسٹوڈنٹوں‘‘بھی بنے گی۔Delegateکے لیے اُردو کا لفظ’’نمائندہ‘‘موجود ہے پھر انگریزی پر کیوں انحصار کریں؟’’بروئے کار‘‘(درست ’’برروئے کار‘‘)،مولانا روم(درست ’’مولانا رومی‘‘یا’’مولاے روم‘‘ہے۔مولانا روم کہنا تو ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی کہہ دے ’’مولانا سندھ‘‘)۔’’فلیتہ‘‘ غلط العوام ہے۔عربی کا صحیح لفظ ہے ’’فتیلہ یا فتیلا‘‘(بٹا ہوا دھاگہ)اوریہ (فتیلا)قرآنِ حکیم میں تین جگہ آیا ہے۔’’عَش عَش‘‘غلط ہے۔صحیح لفظ ہے’’اَش اَش‘‘۔صاحبِ فرہنگِ آصفیہ اپنی لغت کی جلد اوّل کے صفحہ نمبر:173پر اس لفظ کے مقابل لکھتے ہیں’’یہ لفظ عربی میں اشاش تھا جس کے معنی شادی و انبساط یعنی خوشی منانے کے آئے ہیں۔اُردو والوں نے اسے بگاڑ کر اَش اَش کرلیا اور یہاں تک ہاتھ صاف کیا کہ عین سے عَش عَش لکھنے لگے اور اپنے ذہن میں خلاف قاعدہ عیش اس کا ماخذ بھی قرار دے لیا حالانکہ اس عَش عَش کے معنی گھونسلے کے ہیں۔انھیں چاہیے ذرا عربی کی بڑی بڑی فرہنگوں اور مطوّل کتبِ لغات کو ملاحظہ فرمائیں۔‘‘ میرؔ،سوداؔ،مصحفیؔ،غالبؔ(ایک شعر اور ایک مصرع)،داغؔ اور جگرؔکے اشعار کتاب میں غلط نقل ہوئے ہیں۔

درست اشعار(بالترتیب)درج ہیں جو راقم نے دواوین/کلیّات سے چیک کرکے لکھے ہیں ؎

مرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں

تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا

سوداؔ جو ترا حال ہے، اتنا تو نہیں وہ

کیا جانیے تُو نے اسے کس آن میں دیکھا!

چلے بھی جا جرس غنچہ کی صدا پہ نسیم

کہیں تو قافلۂ نو بہار ٹھہرے گا

دل تو دل،وہ دماغ ہی نہ رہا

شورِسوداے خطّ وخال کہاں!

ع ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کر عذرِ مستی ایک دن

افشائے رازِ عشق میں،گو ذِلتیںہوئیں

لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا

اُن کا جو کام ہے وہ اہلِ سیاست جانیں

میرا پیغام، محبت ہے جہاں تک پہنچے

تاہم چند لغزشوں سے اس معرکہ آرا کتاب کی اہمیت میں ہرگز کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ پروفیسر غازی علم الدین اس کتاب کے محرک ہیں جن کے لیے ندیم صدیقی صاحب نے آغاز میں متعددتوصیفی کلمات کے بعد لکھا ہے(اور بالکل سچ لکھا ہے)’’کاش ہماری زبان و ادب میں ایسے دوچار غازی اور پیدا ہوجائیں۔‘‘حرفِ آخر:اس کتاب کے ذریعے اردوادب کے ایک بڑے آدمی نے ایک بہت بڑے آدمی کی زندگی اور علمی و ادبی کارناموںکا ریکارڈ محفوظ کردیاگیا ہے۔یہ بات مزید باعثِ افتخارہے کہ کتاب پاکستان سے شائع ہوئی اور اس کا کریڈٹ بھی ہمارے پروفیسر صاحب کو جاتا ہے۔فرانسس بیکن(Francis Bacon)نے کہا تھا "Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested"(کچھ کتابیں صرف چکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔کچھ نگل جانے کے لیے اور بہت تھوڑی ایسی ہوتی ہیں کہ جنھیںچبا کر ہضم کیا جاتا ہے۔)بلا خوفِ تردید میں یہ کہوں گا کہ میں نے یہ کتاب چبا چبا کر کھائی ہے مگر میںاسے ہضم نہیں کرنا چاہتا...میں اس کی جگالی کررہا ہوں۔