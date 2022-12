پاکستان اور سنگا پور کا دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق

دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران ممالک کے مابین دوطرفہ تعاون بڑھانے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وزیر خارجہ نے سنگاپور کی صدر سے ملاقات کے دوران آسیان کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔

FM @BBhuttoZardari called on President of Singapore H.E. Halimah Yacob today. In the meeting enhanced engagement and mutually beneficial cooperation were discussed. FM shared Pakistan’s desire to intensify cooperation with ASEAN pic.twitter.com/G8YbKYwkoz