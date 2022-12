ایلون مسک کا ڈیڑھ ارب ٹوئٹر اکاؤنٹس بند کرنے کا اعلان

آئے دن انوکھے بیانات واعلانات کرنے والےایلون مسک کی تازہ ٹویٹ نے صارفین کو بےچینی میں مبتلا کردیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ ڈیڑھ ارب اکاؤنٹس جلد بند کردیے جائیں گے۔تاہم انہوں نے تنبیہہ بھی کی ہے کہ یہ فیصلہ ایسے بیشترصارفین کے لیے ہے جو اکاؤنٹ بنا کر اسے استعمال کرنا بھول جاتے ہیں۔ایلون مسک نے ٹویٹ میں بتایاکہ کئی سال سے لاگ ان نہ کرنے والوں یا کوئی ٹویٹ نہ کرنے والوں کے اکاؤنٹس لازمی ڈیلیٹ کیے جائیں گے۔ویسے تو ایلون مسک کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایسے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں جن سے ٹویٹس نہیں کی جارہیں لیکن ان کے اس فیصلے سے کچھ لوگوں کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts