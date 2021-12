گیتا گوپی ناتھ کون ہے؟

شیئر کریں:

پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ترقی پذیر ممالک ایک لمبے عرصے سے جن اداروں کے چنگل میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) ان میں سرفہرست ہے۔ یہ ادارہ ترقی پذیر ممالک کو اقتصادی استحکام فراہم کرنے کے نام پر ان کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ممالک کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوسکتے۔ آئی ایم ایف جیسے ادارے اور امریکا جیسے ممالک ترقی پذیر ممالک کو اقتصادی حوالے سے کیسے ایک دامِ ہم رنگ ِزمیں بچھا کر اس میں پھنساتے ہیں اور پھر کیسے ان کی آزادی اور خود مختاری کو اپنے قابو میں کرلیتے ہیں اس کی ایک جھلک جان پرکنز (John Perkins) کی کتاب Confessions of an Economic Hit Man میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اسی حوالے سے یونان کے سابق وزیر خزانہ یانس ویروفاکس (Yanis Varoufakis) کی تصنیف Talking to My Daughter About the Economy بھی دلچسپ اور معلومات افزا ہے۔

اقتصادی استحکام یا دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف جیسے اداروں کے پاس جانا پاکستان جیسے ممالک کی مجبوری اس لیے بھی بن جاتا ہے کہ ایسے ممالک میں فیصلہ سازی کی قوت عام طور پر جن افراد اور اداروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ ذاتی اور گروہی مفادات کو قومی اور اجتماعی مفاد پر ترجیح دیتے ہوئے صرف وہی فیصلے کرتے ہیں جن سے ان کے ذاتی اور گروہی مفادات پر زد نہ پڑے۔ ایسے کرتے ہوئے یہ افراد اور ادارے اس بنیادی بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ ملک اور معاشرے کے کمزور ہونے سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی ان کا اثر جلد یا بدیر ان تک بھی پہنچ ہی جائے گا۔ اس حوالے سے ہر ترقی پذیر ملک کی کہانی ایک جیسی ہی ہے۔ اسی لیے ’بابائے جدید افریقی ادب‘ چینوا اچیبے (Chinua Achebe) کا 1966ء میں منظر عام پر آنے والا چوتھا ناول A Man of the People دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی بے نام افریقی ملک نہیں بلکہ پاکستان کی کہانی ہے۔یہ ناول دو بار اردو میں ترجمہ ہوچکا ہے، شاہین مفتی نے ’آپ کا خادم‘ اور تنویر جہاں نے ’عوام کا نمائندہ‘ کے نام سے اسے اردو کے قالب میں ڈھالا۔

خیر، بات ہورہی تھی آئی ایم ایف کی جس کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر (اول) کا عہدہ بھارتی نژاد گیتا گوپی ناتھ یکم جنوری 2022ء سے سنبھال رہی ہیں۔ گیتا یکم جنوری 2019ء سے آئی ایم ایف کی چیف اکانومسٹ ہیں اور رواں ماہ کی 31 تاریخ کو اپنے عہدے کی تین سالہ میعاد مکمل کرنے کے بعد وہ ادارے کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر (اول) کا قلمدان سنبھالیں گی۔ گیتا سے پہلے ستمبر 2003 ء سے جنوری 2007ء تک بھارت کے مرکزی بینک (ریزرو بینک آف انڈیا) کے سابق گورنر رگھو رام رنجن بھی آئی ایم ایف کے چیف اکانومسٹ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ منسلک ہونے سے پہلے گیتا ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر کام کرتی رہی ہیں اور بطور چیف اکانومسٹ اپنے عہدے کی میعاد مکمل کر کے وہ تدریس کی طرف واپس جانا چاہتی تھیں تاہم اب وہ آئی ایم ایف میں رہیں گی۔ بھارتی حکومت گیتا کو ان کی کامیابیوں پر بیرون ممالک میں آباد بھارتیوں کو دیے جانے والا سب سے بڑا اعزاز ’پرواسی بھارتیہ سمّان‘ بھی دے چکی ہے۔ گیتا کلیاتی معاشیات (Macro- economics) کی ماہر ہیں اور ان کی نئی حیثیت بھی ایسی ہی ہے کہ وہ یہ عہدہ سنبھال کر آئی ایم ایف کی ان پالیسیوں پر کام کریں گی جن کے ذریعے کسی ملک کی مجموعی پیداوار سے متعلق معاملات اور حکومت کے معاشی فیصلوں پر اثر انداز ہوا جاتا ہے۔

آئی ایم ایف سے کوئی بھی ملک خیر کی توقع نہیں رکھ سکتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے کا کام ہی ترقی پذیر ممالک کی فیصلہ سازی کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہاں ایسی پالیسیاں بنوانا ہے جن کی مدد سے وہ ان ممالک کے وسائل پر اختیار حاصل کرسکے اور ان کو ہمیشہ کے لیے اپنا دست نگر بنائے رکھے۔ اس منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک کو یہ غلط فہمی لاحق نہیں ہونی چاہیے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے قرضہ اس لیے دیا جارہا ہے تاکہ اس ملک کی معیشت کو مستحکم کیا جائے۔ پاکستان نے اب سے ٹھیک تریسٹھ سال پہلے آئی ایم ایف سے پہلا بیل آؤٹ پیکیج لیا تھا اور تب سے اب تک اس ادارے کے ہاتھوں پاکستان کا جو حال ہوچکا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس وقت ہمارے حکمران اس کوشش میں ہیں کہ آئی ایم ایف سے مزید قرضہ مل سکے لیکن مزید قرضہ دینے کے لیے اس کی طرف سے جو شرائط رکھی جارہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے ملک مزید بدحالی کا شکار ہی ہوگا۔ فی الحال ان شرائط سے بچتے ہوئے ملک کو اقتصادی بحران سے بچانے کے لیے حکومت نے ایک دوست ملک سے جو رقم حاصل کی ہے اس کے حصول کی شرائط کو دیکھا جائے تو پاکستان کی حالت آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مصداق دکھائی دیتی ہے۔

ترقی پذیر ممالک کو اقتصادی طور پر مضبوط بننے کے لیے بہت سے تلخ فیصلے کرنا ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا کہ یہاں تلخ فیصلے کیے جاسکیں، لہٰذا مستقبل قریب میں پاکستان کے آئی ایم ایف یا اس جیسے کسی بھی اور بڑے ادارے کی مدد کے بغیر چلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ستمبر 2003 ء سے جنوری 2007ء تک جب رگھو رام رنجن آئی ایم ایف کے چیف اکانومسٹ تھے اس وقت امریکا اور اس کے اتحادی افغانستان میں بہت بری طرح پھنسے ہوئے تھے اور انھیں قدم قدم پر پاکستان کی ضرورت تھی لیکن آج حالات بہت مختلف ہیں۔ اب پاکستان کے اندر موجود فیصلہ ساز قوتوں کو سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں اور اسے کس سمت میں لے کر جانا چاہتی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف جیسے ادارے میں گیتا گوپی ناتھ یا بھارت سے تعلق رکھنے والے کسی بھی اور شخص کی اہم حیثیت ہمارے لیے کوئی خوش خبری تو ہرگز نہیں لاسکتی!