اخلاقی چور

صاحب دانش کی رائے ہے کہ جس قوم کی فطرت، اصلیت ، کردار جاننا ہو اسکے رسم و رواج، اسکے اطوار ، انکا رہن سہن، انکے روزمرہ کے معمولات اور انکا طرز گفتگو دیکھ لو انکا کوئی راز اپ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔

ادب کی دنیا میں سعادت حْسین منٹو کے ساتھ شورش کشمیری بھی ایک ایسے لکھاری گزرے ہیں جنھوں نے جب بھی لکھا بیباک لکھا اور کمال لکھا۔ اس سباق میںشورش صاحب کی ایک کتاب ‘‘اس بازار سے’’ نے نہ صرف بہت نام کمایا بلکہ بہت سی حقیقتیں بھی بیان کیں۔ اسی کتاب کے مسودے میں انہی زندہ حقیقتوں کو بے نقاب کرتا شورش صاحب اور ایک طوائف کے درمیان ایک ایسا مکالمہ ہے جو میرے اس کالم کا تھیم ہے وہ میں اپ لوگوں کی بصارت کی نظر کرنا چاہونگا۔

شورش انٹرویو کے آغاز میں جب طوائف سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں تو تعارفی کلمات کے آغاز میں وہ طوائف کچھ اسطرح گویا ہوتی ہے’’جس بازار کی اپ بات کر رہے ہیں یہاں عورت عورت نہیں شام کا اخبار ہوتی ہے. جس کے پاس طاقت ہو وہ عورت کو خرید سکتا ہے.‘‘

اس پر شورش صاحب کا اگلا سوال ہوتا ہے، ’’حکومت کچھ نہیں کرتی ؟’’

وہ ہنس پڑتی ہے اور ایک ایسا فقرہ کہتی ہے جو نہ صرف شورش جیسے بلند پایا اور جہاندیدہ صحافی کو جہاں لاجواب کر جاتا ہے وہیں وہ پورے سماج کے منہ پر ایک طمانچہ رسید کرنے کے ساتھ سب کیلئے ایک ایسی سوچ اور ایک ایسے لائحہ عمل کی تحریک چھوڑ جاتا ہے جس پر آج بھی بڑے بڑے نامی گرامی اہل فکر، اہل دانش، اہل صحافت، اہل سیاست نہ صرف عمل کرنے سے قاصر ہیں بلکہ اسکے متعلق سوچنے سے بھی معذور ہیں،طنز کے کئی نشتر سمیٹے اسکا سادہ سا جواب تھا ’’آپ صحافی ہو کر انجان بنتے ہیں. حکومت کے لیے اور تھوڑے کام ہیں ؟؟ یہ اخلاقی مسئلہ ہے اور اس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے.‘‘.

اس مقام پر مجھے اپنا ایک دوست فرخ سہیل گوئندی یاد آنے لگا ہے یہ غالباً 2014ء یا 2015ء کی بات ہے جب اْنھوں نے ‘‘ بکھرتا سماج’’ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ میں نے وہ کتاب تفصیل سے نہیں پڑھی لیکن اس کتاب کا عنوان بظاہر جو suggest کرتا ہے وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شروع دن سے ہی ہمارا یہ معاشرہ اسی طرح اس بکھرتے سماج کا عکاس ہے یا پھر اس بگاڑ کو جوانی پکڑتے کچھ عرصہ لگا۔

زیادہ دور کی بات نہیں ستر کی دہائی سے پہلے کیا کسی نے یہ دیکھا تھا کہ گلی محلے کا کوئی مسئلہ ہو اور چاچے بابے اسکو ڈسکس کرتے ہوں یا خاندان میں کوئی مسئلہ زیر بحث ہو بڑے بوڑھوں کی بات چل رہی ہو اور کوئی نوجوان اْٹھے اور بولے ‘‘چھڈو جی مٹی پاؤ کوئی ہور گل کرو’’۔ جس دور کی بات چل نکلی ہے اْس زمانے میں تھانے اور کورٹ کچہری میں بھی وہی معاملہ جاتا تھا جو کسی نہ کسی طرح بڑے بوڑھوں کی دسترس سے باہر ہو۔ اکثر اوقات ایسے معاملات میں بھی سرکاری طور پر اس بات کو سپورٹ کیا جاتا تھا کہ زیادہ تر مسائل کمیونٹی لیول پر ہی حل ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کمیونٹی بانڈنگ پر توجہ دی جاتی تھی۔ گلی محلے میں اس مضبوط میل جول کی وجہ سے understanding co-operative ایک ایسا ٹول تھا جو معاشرے میں جرائم کو سمجھنے جاننے اور کنٹرول کرنے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا تھا۔ لیکن اب شومئی قسمت ذرا سی بات ہوتی ہے تو لوئر مڈل کلاس میں نعرہ بلند ہوتا ہے ‘‘ چل فیر میں تِنوں تک لواں گا’’ اور اپر کلاس بولتی ہےI will see you in the court. جیسا اوپر عرض کر چکا کہ صاحب دانش لوگوں کے بقول کسی بھی قوم کا طرز گفتگو رسم ورواج رہن سہن اور رسم و رواج بحیثیت مجموعی اس قوم کا کردار اصلیت فطرت سب کچھ عیاں کر دیتے ہیں۔ اپنی قوم کی گفتگو میں اجکل جن کلمات کا ذکر اکثر سْننے کو ملتا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ بیشک کوئی کام کی گفتگو ہو رہی ہو لیکن اپنا کوئی interest نہیں تو فوراً سْننے کو ملے گا‘‘ چھڈو جی مٹی پاؤ’’ ذرا سا بھی کوئی اختلاف رائے سامنے ائے ‘‘ جا جو کرنا ای کر لے ویخ لواں گے’’ کوئی اپنے جتنے مرضی اہم کام میں لگا ہو آنے والا فریق بلند آواز فرمائے گا ‘‘ فیر ہور سناؤ’’۔ اس سارے طرز گفتگو سے فکری سوچوں کا حامل فرد کیا نتیجہ اخذ کر سکتا ہے سوائے اس بات کے کہ اس قوم جیسی فارغ اور بے حس قوم شائد ہی کہیں دیکھی جا سکتی ہے۔ میرا اپنی زندگی میں اکثر اوقات یورپی ممالک انا جانا رہتا ہے میں نے جو چیز وہاں سب سے زیادہ نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اپ سودا سلف خریدنے جب کسی بھی دوکان پر جاتے ہیں تو ادائیگی کے وقت کاؤنٹر پر بیٹھے اہلکار نے اگر آپکو پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی ریزگاری جو pennies میں ہوتی ہے وہ پہلے گن کر پکڑاتا ہے اور بڑا نوٹ بعد میں جبکہ ہمارے ہاں جب کبھی ایسا مرحلہ اتا ہے تو اوّل کاؤنٹر پر بیٹھے شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ ریزگاری والے معاملے کی نوبت نہ ہی آئے اور کبھی کبھار بھول سے وہ ایسی حرکت کر بیٹھے تو پھر ہمارا اپنا تکبر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے سکوں کی ہماری نظر میں کیا اہمیت اور کیا عزت ہے۔ یہی ایک نقطہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی کمائی کو کیا اہمیت دیتے ہیں کہتے ہیں محنت سے کمائی حلال کی کمائی کا ایک پیسہ بھی جان سے عزیز ہوتا ہے اس سے اگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔

مقام عبرت ہے کہ جسم بیچنے والی ایک طوائف تو سمجھ سکتی ہے کہ اخلاقی مسائل کی نشاندہی اور انکا حل سماج کی ذمہ داری ہے یا سرکار کی اور وہ شورش جیسے عقل سلیم کے مالک کو بھی اسکی چناوتی دیتی ہے لیکن ایک ہم ہیں کہ جنھوں نے سماج کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے پورے معاشرے نے اپنے چہرے پر سیاہی ملی ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ معاشرے کے تمام افراد نے اپنے اپنے مافیاز بنائے ہوئے ہیں اپنے اپنے مفادات کیلیئے کارٹیلز تشکیل دیئے ہوئے ہیں ایمان داروں نے اپنے لیئے اے ٹی ایم مشینیں ایجاد کر لی ہیں اور پھر کہتے ہیں ہیں حکومت کچھ نہیں کرتی۔ قارئین پتہ ہے الف ب سے نابلداس طوائف نے اپنے اس انٹرویو میں ایک اور اصطلاح استعمال کی ہے پتہ ہے اس اصطلاح کے کیا الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں ‘‘ اخلاقی چور’’۔ میرے جیسے ماسٹر ڈگری ہولڈر کا ذہن اور زبان اس سلسلے میں تو کنگ ہے باقی آپ کیا سوچتے ہیں یہ آپ کی صوابدید پر منحصر ہے۔