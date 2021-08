کورونا ویکسین کی دوسری خوراک کیلئے ایس ایم ایس کی ضرورت نہیں، فیصل سلطان

وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہکورونا ویکسین کی دوسری خوراک کیلئے ایس ایم ایس کی ضرورت نہیں۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بیان میں کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کی دوسری خوراک کے لیے متعلقہ حکام کی جانب سے ایس ایم ایس کے انتظار کی ضرورت نہیں ، ویکسین کی پہلی خوراک کے کم سے کم وقفے کے بعد ویکسین کی دوسری خوراک لی جاسکتی ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ شہری سائنو فارم کی ویکسین تین ہفتے بعد جبکہ سائنوویک اور ایسٹرا زینکا چار ہفتے بعد لگوا لیں۔

Covid vaccination - 2nd dose info

You can get 2nd dose of the vaccine ANYTIME after the minimum time interval has elapsed

Sinopharm - 3 wks

Sinovac & Astrazeneca- 4 wks

Don't need to wait for reminder SMS from 1166 (comes after 6 wks fr Sinopharm & Sinovac & 12 wks fr AstraZ)