خانِ خاناں!

یوسف رضا گیلانی کے چچا مرحوم حامد رضا گیلانی خاندانی سیاستدان اور پرانے پارلیمنٹیرین تھے۔ کافی عرصہ ممبر قومی اسمبلی رہے۔ خوش قسمتی سے یہ وہ دور تھا جب مریدین ووٹ بھی دیتے تھے اور گھٹنوں کو چھو کر نذرنیاز بھی پیش کرتے تھے۔ ان کے والد محمد رضا شاہ نے جب 1934-35ء میں ضلع کونسل کا الیکشن لڑا تو ان کا مدمقابل ملتان کا ڈپٹی کمشنر سر ایڈورڈ پینڈرل مون تھا۔ مون الیکشن ہار گیا۔ اس نے مخدوم صاحب پر نہ تو دھاندلی کا الزام لگایا اور نہ دھاندلی کی۔ چاہتا تو شاہ صاحب کو دن میں تارے دکھلا سکتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس پر برطانوی سول سروس کی تاریخ ہمیشہ ناز کرتی رہے گی۔ نہایت زیرک‘ محنتی اور دور اندیش سول سرونٹ تھا۔ دن میں سولہ گھنٹے کام کرتا۔ گھوڑے پر بیٹھ کر پچاس میل کا سفر طے کر جاتا۔ گرداوریاں کرتے ہوئے لٹھے کی مدد سے خود مربعہ اور کیلہ نمبر تلاش کرتا۔ کسی پٹواری یا تحصیلدار کا مرہون منت نہ ہوتا۔ ہر تھانے کا معائنہ کرتا۔ لاء اینڈ آرڈر کے متعلق تھانیداروں کی جواب طلبی کرتا۔ تساہل اور تغافل کی صورت میں متعلقہ اہلکار کی شامت آجاتی۔ بڑا سخت گیر تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایس پی کی خفیہ رپورٹ ڈپٹی کمشنر لکھتا تھا۔ تھانیداروں کے تبادلے بھی اس کی پیشگی منظوری سے ہوتے۔اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے:

''Although I Was Known As A Harsh Officer I Always Protected Police Form The Excesses of Judiciary''

بات کچھ اور ہو رہی تھی۔ مون کا ذکر برسبیل تذکرہ آگیا ۔ یہ دراصل آجکل کے سول سرونٹس کیلئے ایک یادداشت ہے جنہوں نے انگریز کا دبدبہ اور طمطراق تو اپنا لیا ہے‘ لیکن فرائض کو یکسر فراموش کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پٹواری والا بستہ اٹھانا تو درکنار‘ اس کو دیکھ کر ہی کراہت محسوس کرتے ہیں۔خسرہ گرداوری کو خُسرا گرداوری بولتے ہیں۔ ’’شب باشی‘‘ کے معانی اور مفاہیم ہی بدل ڈالے ہیں۔

حامد رضا گیلانی کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ہمیشہ صحیح وقت پر غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اوپر ہی اوپر دیکھنے کے عادی ہیں۔ دھرتی پر نگاہ نہیں ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ انکے حلقے کے کسی غریب ووٹر کا تھانیدار سے کوئی کام تھا۔ اس نے مخدوم صاحب کو کہا۔ آپ تھانیدار کو فون کر دیں‘ میرا کام سنور جائیگا۔ مخدوم صاحب غصے سے بولے ’’تھانیدار میرے لیول کا نہیں ہے۔‘‘ تو پھر ایوب خان کو کہہ دیں۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا۔ گیلانی صاحب پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔آجکل خان اعظم عمران خان جو حرکتیں کر رہے ہیں اور جس قسم کی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے‘ اس کو دیکھ کر مخدوم حامد رضا گیلانی قبر میں ہنسی سے دوہرے ہو رہے ہونگے۔ خان صاحب نے اس روایت کو نہ صرف زندہ رکھا ہے بلکہ خاصا آگے بڑھایا ہے۔ 2013ء کے الیکشن میں عمران نے لوگوں کے دلوں میں اُمید کی جو کرن لگائی تھی‘ اس کی روشنی ماند پڑنے لگی ہے۔ جس روشن مستقبل کی نوید دی تھی وہ خواب نظر آنے لگا ہے۔ جس جرأت‘ ہمت اور حوصلے کا قلعہ تعمیر کیا تھا‘ اس میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ لوگوں کو محسوس ہونے لگا ہے محض دبنگ یا ایماندار ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ خارزار سیاست میں جس تدبر‘ حکمت عملی اور سیاسی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے‘ اس سے انکی زنبیل خالی نظر آتی ہے۔ کوئی ایک غلطی ہو تو اسے نظرانداز بھی کیا جا سکتا ہے۔ محترم ایک تسلسل اور تواتر سے ان کی داستان رقم کر رہے ہیں۔

عمران خان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہئے کہ ہر حکمت عملی سازگار حالات کی مرہون منت ہوتی ہے۔ معروضی حالات پر عمیق نگاہ رکھنا بھی لازم ہے۔ افلاطون کی کتاب ’’ریپبلک‘‘ پر تبصرہ کرتے ہوئے کسی نقاد نے کہا تھا:

''We Should See Things As They Are and Not As They Ought To Be. We sholld Strive For Not What is Ideally Best, But What is Best Practicable Because Very Often Best Turns Out To Be The Enemy of The Good.

سیاست ممکنات کا کھیل ہے۔ حالات حاضرہ کو صرف نظر نہیں کیاجا سکتا۔ ’’بہترین‘‘ بسا اوقات ’’بہتر‘‘ کا دشمن بن جاتا ہے۔عمران نے سب سے بڑی غلطی تو جنرل الیکشن سے پہلے کی۔ پارٹی الیکشن کروا ڈالے۔ اس سے کدورتیں‘مناقشتیں بڑھیں‘جیتنے والے نے سمجھا کہ ٹکٹ کا وہ حقدار ہے۔ حالات کسی اور کے حق میں تھے۔ اس طرح پیدا ہونے والی شکررنجیاں دشمنی میں بدل گئیں۔ کسی حد تک گھر کو گھر کے چراغ سے ہی آگ لگ گئی۔ کسی نے خان کو مشورہ نہ دیا کہ پارٹی الیکشن کسی مناسب وقت پر کرائے جائیں۔ نازک لمحات میں پھوٹ نہیں پڑنی چاہئے۔ پھر (ن) لیگ ایک نہایت منظم پراپیگنڈا سے خان کو اس مقام پر لے آئی کہ اگر وہ Electibles کو ٹکٹ دیتا تو یہ لوگ شور مچا دیتے کہ دیکھیں! دیکھیں! خان صاحب اپنے مسلک سے ہٹ گئے ہیں۔ زمینداروں‘ سرمایہ کاروں اور وڈیروں کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اسمبلیوںمیں آکر وہ انقلاب کیسے لا سکتے ہیں جن کے عمران پرچارک ہیں۔ ان کو کوئی بتانے والا نہ تھا کہ فی الحال عام ایماندار آدمی ڈیرہ نہیں چلا سکتا۔ الیکشن کیسے جیتے گا۔ ان کو بھٹو کی مثال دی گئی۔ بھٹو ایک شاطر سیاستدان اور عوامی مزاج سمجھنے والا شخص تھا۔ حالات اور 65ء کی جنگ نے بھی یاوری کی اور قوم کے جذبات کے اس مقام پر لے آیا جو خان کے بس کی بات نہیں تھی۔ نتیجتاً بے پناہ مقبولیت کے باوصف تحریک انصاف الیکشن ہار گئی۔ دھاندلی کے الزام کو کوئی نہیں مانتا۔ Fait Accompli میں حقیقت ہوتی ہے۔ پھر جس بھونڈے طریقے سے الزام لگایا اور ثبوت پیش نہ کیا‘ اس کا پول جوڈیشل کمشن کھول چکا ہے۔یہ جانتے ہوئے کہ دھرنا طویل عرصہ تک نہیں چل سکتا۔ ہر تقریر میں یہ تاثر دیا کہ وہ حکومت کے گرنے تک جاری رہے گا۔ دن بدن لوگوں کی تعداد گھٹتی گئی۔ ایک دن پارٹنر مولانا قادری صاحب بغیر بتائے میدان چھوڑگئے۔ نتیجتاً خان کو بھی بوریا بستر لپیٹنا پڑا۔ اس سے بڑی سبکی ہوئی اور اپنا آرام اور سکون تج دینے والوں کی قربانیاں رائیگاں گئیں۔

پھر ’’بڑھاپے‘‘ میں دوسری شادی کر ڈالی۔ وہ بھی اس وقت جب تمام قوم آرمی پبلک سکول کے حادثے کی وجہ سے عالم سوگ میں تھی۔ کسی نے انہیں نہ بتایا ’’میاں چند ماہ صبر کر لو‘ نہ تو ریحام خان بھاگی جا رہی ہے اور نہ آپ کا کیرسما کم ہوگا۔ ‘‘ کچھ ماہ بعد ہی ریحام کو اس وقت طلاق دے ڈالی جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے تھے۔ (ن) لیگ نے کھل کر پراپیگنڈا کیا جو شخص اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا‘ وہ ملک کیسے چلائے گا۔ نتیجتاً خان صاحب الیکشن ہار گئے۔پانامہ لیکس کے حوالے سے میاں نوازشریف کو رگیدنے اور لتاڑنے کا ایک سنہری موقع اس وقت آیا جب وہ اسمبلی میں آئے اور خان کو دعوت خطاب دی گئی۔ خورشید شاہ نہایت چالاکی سے انہیں بغیر بولے باہر لے گیے۔ اس سے خان صاحب کی بڑی سبکی ہوئی۔ پانامہ لیکس کا شور مچانے اچانک یہ عقدہ کھلا کہ خان صاحب اور بقول پرویزر شید کے ان کے بٹوہ بردارترین اور علیم خان کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں۔ ان کی نوعیت چاہے کچھ بھی ہو‘ ایک نفسیاتی دبائو بڑھا۔ دیگراں رانصیحت خود میاںفصیحت۔

اب تیسری شادی کے قصے زبان زد خاص و عام ہیں۔ اگر یہ پراپیگنڈا بھی ہے تو بڑا مؤثر ہے۔ بالفرض ایسا ہو گیا تو خان صاحب تحریک چلائیں گے یا ہنی مون منائیں گے؟