مقبوضہ کشمیر کے 91فیصد نوجوان بھارتی فوج کا انخلا چاہتے ہیں!

شیئر کریں:

پوری دنیا کرونا جیسے موذی وائرس کی زد میں ہے روزانہ ہزاروں افراد لقمہ اجل بن رہے ہیں ۔ متاثرین کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جاری ہے ۔ اپنی عوام کی مدد کیلئے ہر ملک کی افواج اپنے عوام کی کرونا سے سلامتی کی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں۔ امریکہ جیسی بڑی طاقت اپنی توجہ عالمی سیاسی بسات سے ہٹا کر امریکہ کو کرونا سے بچانے تک محدود کر چکی ہے ۔ اس کی دنیابھر کے سمندروں پر پھیلی ہوئی بحری فورس کے پانی پر تیرتے ہوئے بحری ہسپتال امریکی بندرگاہوں پر طلب کر لیے گئے ہیں تاکہ بحریہ کا طبی شعبہ امریکی ریاستوں میں ڈاکٹروں کی مدد کر سکے ۔ زیادہ پرانی بات نہیں جب امریکی صدر ٹرمپ چین کے ساتھ خوفناک تجارتی جنگ میں مصروف تھا۔ امریکہ کی روایتی دشمنی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ۔ آج وہی امریکہ کرونا وائرس سے امریکی عوام کی بقاء کیلئے مدد طلب کر رہا ہے ۔ چین سے ڈاکٹر ہی نہیں ماسک ، ڈاکٹروں و نرسوں کیلئے حفاظتی لباس کے علاوہ طبی آلات فراہم کرنے کی درخواست کی جارہی ہے ۔ چین بھی تمام امریکی زیادتیوں کو بالا ئے تاک رکھتے ہوئے خندہ پیشانی سے اس مشکل وقت میں امریکہ کی مدد میں مصروف ہے۔ باقی تمام دنیا بھی ہمسایہ ممالک یا دیگر ریاستوں کے ساتھ اپنے اختلافات و تنازعات کو بھلا کر اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ۔ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کسی ایک قوم ،برآعظم ، رنگ ونسل یا مذہب و دین کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ جس کا مقابلہ کوئی بھی ریاست اپنے بل بوتے پر نہیں کر سکتی ۔ ہر ملک اپنے طور پر وائرس کے خلاف ویکسین و ادویات تیار کرنے میں مصروف ہے تاکہ بنی نو انسان کو بچایا جاسکے ۔ لیکن ان مشکل حالات میں بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں 80لاکھ کشمیریوں کو قیدی بناکر ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے تو ساتھ ہی بھارتی فوج لائن آف کنٹرول پر بلااشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آزاد کشمیر کی سول آبادی کو مارٹر گولوں اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جارہا ہے ۔ بھارت کے انتہا پسند ہندو حکمران اسلام و پاکستان دشمنی میں اندھے ہوکر حیوانیت کے درجے سے بھی نیچے گر چکے ہیں ۔ پورا بھارت کرونا کی وجہ سے لاک ڈائون کی حالت میں ہے۔ لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں ۔ کاروبار منجمند ہوچکا ہے ۔ کروڑوں لوگ کسمپرسی کی حالت میں ہیں ۔ ان کی مدد کرنے کی بجائے بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں تلاشیوں و چھاپوں کی آڑ میں نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید یا مقدمات درج کیے بغیر انہیں گرفتار کر نے میں مصروف ہے۔ خواتین کو اغوا کیا جارہاہے ۔ ان کی آبرو ریزی کو معمول بنالیا گیا ہے۔

گزشتہ آٹھ ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے کشمیریوں کی نقل و حرکت پر پابندی ہے۔ کشمیریوں کے بیرونی دنیا سے رابطے منقطع ہیں۔ انٹرنیٹ کی سروس دو ہفتے قبل اس انداز سے بحال کی گئی کہ وہ استعمال کے قابل ہی نہیں ۔ انسانی حقوق کی نتظیموں نے کرفیو ولاک ڈائون کی پابندی کے خاتمہ کا مطالبہ کیا تو بھارت سرکار نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کیلئے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈائون کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا ۔ پورے بھارت میں لاگوکیے گئے لاک ڈائون کا حوالہ دیا گیا ۔ حالانکہ بھارت میں لگے لاک ڈائون اور مقبوضہ کشمیر میں لگائی گئی فسطائی پابندیوں میں کوئی تعلق نہیں ۔ بھارت میں حکومت از خود شہریوں کو خوراک پہنچانے کا بندوبست کررہی ہے ۔ مخیر حضرات الگ سے ان تک راشن اور زندگی کی ضروریات فراہم کر رہے ہیں ۔ بھارتی عوام کو گھر تک محدود رہتے ہوئے سوشل میڈیا پر دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں ۔ بیمار ہونے کی صورت میں ہسپتال یا ڈاکٹروں تک پہنچ سکتے ہیں ۔ ان کیلئے ہر طرح کی ادویات دستیاب ہیں ۔ ان کو درپیش مسائل دنیا کے سامنے لانے کیلئے میڈیا آزاد ہے ۔ نہ ہی انسانی حقوق کی تنظیموں پر ان تک پہنچنے یا ان کے حالات جاننے کے حوالے سے پابندیاں ہیں ۔ باہر نکلنے والوں پر گولیاں نہیں برسائی جارہیں نہ ہی پیلٹ گن کی فائرنگ سے انہیں اندھا کیا جاتا ہے۔ جبکہ18ہزار کشمیریوں کو 5 اگست 2019 کے بعد گرفتار کیا گیا ۔ ان میں حریت قیادت کے علاوہ کل تک بھارت کے گن گانے والے اور بھارت سے الحاق کی حمایت کرنے والے مسلمان کشمیری سیاستدان بھی شامل ہیں۔ ان سب کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کیلئے بھارتی آئین میں کی گئی ترمیم کو قبول نہ کرنے کی پادش میں جیلوں میں ڈالا گیا ہے ۔ علاوہ ازیں تحریک آزادی کی حمایت کرنے والے اُن کشمیریوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے جو برسوں سے پابند سلاسل ہیں ۔ بھارتی میڈیا خبر دے چکا ہے کہ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو موذی کرونا وائرس سے بچائو میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی ویسے بھی کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ گرفتار کئے گئے اُن کشمیریوں کو ہے جنہیں جیلوں کے علاوہ بھی مختلف عمارتوں کو جیل کا درجہ دے کر انہیں وہاں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونسا گیا ہے۔

اس طرح کی صورت حال کے پیش نظر امریکی اخبار ’’واشنگٹن پوسٹ‘‘کے نمائندوں نے 2019میں اکتوبر سے لے کر دسمبر تک کشمیری نوجوانوں کی رائے جاننے کیلئے خفیہ طور پر ایک سروے ترتیب دیا جس میں سری نگر کے مختلف تعلیمی اداروں کے طالب علموں سے مقبوضہ جموںو کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمہ کے بعد بھارت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات پر ان کا موقف لیاگیا ۔ ’’واشنگٹن پوسٹ‘‘ میں 12مارچ 2020کو شائع ہونے والی سروے رپورٹ کے مطابق 91فیصد نوجوانوں کی متفقہ رائے تھی کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر سے بھارتی فوج کا مکمل انخلاء چاہتے ہیں ۔ اخبار لکھتا ہے

"The same precentage backed the holding of a refrendum to decide the future of the Muslim-majority region"

سروے شائع ہوا تو اس پر بھارت سرکار کا موقف کہ’’ بھارتی آئین میں ریاست جموں و کشمیر کو شق 370کے تحت حاصل خصوصی حیثیت کے خاتمہ کے بعد اسے بھارت کا مکمل حصہ بنانے اور وہاں جاری علیحدگی کی تحریک کے خاتمہ کیلئے مزید دس برس درکار ہیں۔ ا س کے بعد ہی جموں وکشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ بن پائے گا ‘‘۔ بھارتی عزائم کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف طاقت کے بہیمانہ استعمال سے ہی نہیں مقبوضہ کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کیلئے جس طرح کا بھی حربہ استعمال کرے وہ انسانی حقوق کی بدترین مثال اور جنگی جرائم ہی کے زمرے میں آئے گا۔ ’’واشنگٹن پوسٹ‘‘ کے سروے نے تقسیم ہند کے 73برسوں بعد بھی ثابت کردیا ہے کہ کشمیری بھارت کی غلامی سے نجات چاہتے ہیں ۔ اس عرصہ میں بھارت نے ظلم و بربریت کے تمام ہتھکنڈے استعمال کر کے دیکھ لیے۔ اس سب کے باوجود وہ ’’کشمیر بنے گا پاکستان‘‘ کے دیرینہ موقف پر قائم ہیںلیکن بھارت سرکار جس طرح کشمیریوں کو کرونا وائرس سے بچانے کیلئے اقدامات سے گریزاں ہے تو اس پر بھرپور احتجاج کیا جانا چاہیے ۔ وزیراعظم عمران خان بار ہا عالمی رہنمائوں اور اقوام متحدہ کی توجہ اس جانب مبذول کر چکا ہے ۔ تاہم یہ کافی نہیں ہمارے الیکٹرانک میڈیا اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی حکومت وقت پر وجہ بے وجہ کی تنقید سے کچھ وقت نکال کر مقبوضہ کشمیر میں کرونا وائرس کے پھیلائوکو روکنے کیلئے آواز بلند کرنی چاہیے ۔ انہیں مقبوضہ کشمیر میں نہ ختم ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھر پور احتجاج کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے کہ کشمیری تنہا نہیںہیں۔ پاکستان کا ہر شہری ان کے ساتھ ہے۔