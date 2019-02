”پارلیمنٹ میں بُلا کر ذلیل کرنا؟“

شیئر کریں:

8اپریل کو قومی اخبارات میں دو خبریں ساتھ ساتھ شائع ہُوئی ہیں۔ ایک خبر خادمِ اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے بیان کی صُورت میںہے۔ فرماتے ہیں کہ ”قبضہ کی گئی محکمہ جنگلات کی اراضی کو” قبضہ مافیا“ سے چھڑانے کے لئے بِلاامتیاز آپریشن ہوگا“ اور دوسری یہ کہ ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور مُصنفِین کے ویلفیئر کے لئے بنائی گئی تنظیم "Academy of letters" کی پنجاب شاخ کو 30سال کی کوششوں کے باوجود لاہور میں اپنا دفتر قائم کرنے کے لئے پلاٹ نہیں مِل سکا“۔ وفاقی وزیرِ دفاع خواجہ آصف کے ہم نام اکیڈمی کے ریذیڈنٹ ڈائریکٹر آصف بٹ کہتے ہیں کہ”اکیڈمی لاہور میں دفتر کے قیام کے لئے پلاٹ خریدنے کے لئے سرکاری ریٹ پر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے اور اِس سِلسلے میں حکومت ِ پنجاب کو درخواستیں/خطوط بھی ارسال کئے جا چکے ہیں لیکن شُنوائی نہیں ہُوئی“۔

Letters of Academy of Letters

شاعروں ، ادیبوں اور عالموں اور مُصنفِین کو "Men of Letters" کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اُن کی اکیڈمی کے افسران حکومت کو"Letters" (خطوط) کی شکل میں درخواستیں ہی دے سکتے ہیں لیکن کسی شہر یا جنگل کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اور اپنا قبضہ مافیا بنانے کا تو تصوّر بھی نہیں کر سکتے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ”خادمِ اعلیٰ پنجاب ادیبوں اور شاعروں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے عوامی شاعر جناب حبیب جالب کے کلام کے ساتھ ساتھ کئی ایسے عِلمِ عروس سے ناواقف گُم نام شاعروں کا کلام بھی گا کر اُنہیں بامِ شہرت تک پہنچا دِیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وزیراعلیٰ ہاﺅس میں "Men of Letters" کا کوئی مخالف افسر بیٹھا ہو جو اُن کی شُنوائی نہیں ہونے دیتا۔ ایک ہندی فلم کے گِیت کا مکھڑا ہے۔

”بھگوان تجھے میں خط لِکھتا، پر تیرا پتہ معلوم نہیں“

لیکن اکیڈمی آف لیٹرز پنجاب کے سابقہ اور موجود ڈائریکٹر کو وزیرِاعلیٰ ہاﺅس کا پتہ یقیناً معلوم ہوگا لیکن انہوں نے وہاں دھرنا دینا بھی خلافِ قانون سمجھا ہو گا۔ 30 برس پہلے1985ءمیں جب اکیڈمی کے ریذیڈنٹ ڈائریکٹر پنجاب نے سرکاری نرخ پر پہلی درخواست/لیٹر لِکھا ہوگا تو اُس وقت ملک بھر میں غیر سیاسی انتخابات ہو رہے ہوں گے لیکن یہ کیا ہُوا؟ کہ کیا ہُوا مُلک میں کئی بار جماعتی انتخابات بھی ہُوئے لیکن اکیڈمی آف لیٹرز پنجاب شاخ کا بھلا نہیں ہو سکا۔ شاعرِ سیاست نے ایک بار خواہش کی تھی کہ....

”بُلٹ پروف گڈّی وِچّ بہہ کے ¾ ایدھّر، اودھّر جاواں

کیوں نہ مَیں بھی کوئی ¾ اپنا قبضہ گروپ بناواں“

لیکن جُرا¿ت ہی نہیں ہوئی میرا خیال ہے کہ اکیڈمی آف لیٹرز والے بھی اس طرح کی جُرا¿ت نہیں کر سکیں گے۔

بجلی تے پھتّو مصّلی دا پُتّر فیل!

گاﺅں کا ایک لڑکا اپنے امتحان کا رزلٹ سُن کر گھر آیا تو اُس نے اپنے باپ کا بتایا کہ ”ابا جی! پھتّو مُصلّی دا پُتر فیل ہو گیا جے!“ باپ نے پوچھا کہ تُوں! تیرا کِیہہ بنیا؟“ لڑکے نے کہا کہ ”مَین وی فیل!“ خبر ہے کہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ”پاور بریک ڈاﺅن“ کے نتیجے میں صدر اوباما کی رہائش گاہ ”وائٹ ہاﺅس“ محکمہ خارجہ اور کئی سرکاری عمارتوں کی بجلی بند ہو گئی۔ اب ہمارے حکمران کہہ سکتے ہیں کہ ”اگر دُنیا کی واحد سُپر پاور امریکہ کی ”بجلی فیل“ ہو سکتی ہے تو ترقی پذیر اور مقروض ملک پاکستان کی کیوں نہیں؟ مَیں نے ستمبر 1991ءمیں اپنے پہلے دورہ¿ چین کے موقع پر ایک خاتون چینی صحافی سے پوچھا کہ ”جب آپ کے ملک میں بجلی فیل ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اُس نے کہا کہ ”ہمارے ملک میں بجلی فیل نہیں ہوتی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ”حکومتِ پاکستان نے "International Monetary Fund" (آئی ایم ایف) کے حکام کو بار بار فیل ہونے والی بجلی مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے“۔ اب کر لو جو کرنا ہے!“۔

پارلیمنٹ میں بُلا کر ذلیل کرنا

ایک شاعر نے اپنی برادری کو خبردار کرتے ہُوئے کہا تھا کہ....

”مشاعروں میں جو شاعر بلائے جاتے ہیں

بڑے سلیقے سے الُّو بنائے جاتے ہیں“

عوامی مسلم لیگ کے صدر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ”پارلیمنٹ میں خواجہ آصف نے عمران خان کے ساتھ جو کچھ کِیا وہ عمران خان کو پارلیمنٹ میں بُلا کر ذلیل کرنے کا منصوبہ تھا۔ نواز شریف کی سیاست یہ ہے کہ وہ پہلے صلح کرتے ہیں اور پھر وہ مارتے ہیں“۔ مرزا غالب سیاست دان نہیں تھے لیکن انہوں نے ہمارے سیاست دانوں کو بہت پہلے مشورہ دے دیا تھا کہ....

”جِس کو ہو دِین و دِل عزیز

اُس کی گلی میں جائے کیوں“

دراصل ملامتی صوفیوں کی طرح، ملامتی سیاستدانوں کا بھی ایک طبقہ موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ ملامتی صوفی خود کی ملامت تو کرتے ہیں لیکن دوسرے صوفیوں کی ملامت نہیں کرتے اس کے برعکس ملامتی سیاستدان صِرف مخالف سیاستدانوں کی ملامت کرتے ہیں اور انہیں ذلیل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ نیوز چینلوں کے اینکر پرسنز ملامتی اور غیر ملامتی سیاستدانوں کو اپنے دربار میں طلب کرکے انہیں مرغوں کی طرح لڑاتے ہیں۔ چنانچہ بعض سیاستدان ٹی وی پر مناظرے سے پہلے اینکر پرسن کو ٹیلی فون کرکے پوچھتے ہیں ”کیوں میاں! آج کے پروگرام میں مجھے کم ذلیل کرنے کا کیا لوگے؟“ کسی مخالف سیاستدان کو ذلیل کرنے کے لئے اُسے پارلیمنٹ کے ایوان میں بلانا ضروری نہیں ہوتا۔ عام جلسوں اور دھرنوں میں بھی اُس کی غیر موجودگی میں اُسے ذلِیل کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے کسی اور موڈ میں کہا تھا کہ....

”جنہیں ہو ڈُوبنا وہ ڈُوب جاتے ہیں سفِینوں میں“

ملامتی سیاستدان ہر سیاسی پارٹی میں ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑے ملامتی سیاستدان علّامہ طاہر القادری تو اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں۔ موصُوف مخالف سیاستدانوں کی ملامت کرتے ہیں لیکن جب کوئی اُن کی ملامت کرے تو کسی نہ کسی نیوز چینل پر اعضا کی شاعری کرتے اور مُنہ سے جھاگ نکالتے ہُوئے مغلظات ارشاد فرماتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بلا کر مخالف کو ذلیل کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وزیرِاعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی کے ایوان میں خان عبدالولی خان کو مخاطب کرتے ہُوئے کہا تھاکہ"Mr. Wali Khan you have been my passive partner" اُس کے بعد خان صاحب نے انگریزی، اُردُو اور پشتو میں بھٹو صاحب کا وہ حشر کِیا کہ سپیکر صاحب کوبھٹو کی غزل اور جناب ولی خان کا جوابِ آں غزل کو ریکارڈ سے حذف کرانا پڑا ۔

متحارف سیاستدانوں کو عام جلسوں، دھرنوں میں ذلیل کیا جائے یا پارلیمنٹ میں ایک ہی بات ہے لیکن اِس پر فخر کرنے والا عوام کی نطروں میں گر جاتا ہے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس طرح کی تالی نہ بجائی جائے کہ بجانے کے لئے اور بھی بہت سے ساز ہیں۔ پارلیمنٹ میں تو کسی مخالف سیاستدان کو ذلیل کرنے کے الفاظ حذف ہو جاتے ہیں لیکن عام جلسوں اور دھرنوں میں ”ذِلت لبریز الفاظ“ کو تو حذف نہیں کیا جاتا۔ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا ”فن“ پسندیدہ نہیں ہے۔ عوام کے مسائل تو اِتنے زیادہ ہیں کہ وہ گلی محلّوں بھی اِس ”فن“ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ یہ سیاستدانوں کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ نیوز چینلوں اور پارلیمنٹ کی "Live" کوریج کے دوران مخالف سیاستدانوں کو ذلیل کرکے چاروں طرف اِس انداز میں داد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے مشاعرے میں غزل پڑھنے والا داد طلب شاعر ”آداب عرض ہے“ کہنے کا منتظر ہوتا ہے۔