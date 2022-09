پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعاون پر مبنی دیرینہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں:وزیر اعظم

وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ کے سینئر پالیسی مشیر ڈیرک چولیٹ کی آج اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے۔ملاقات کے دوران انہوں نے پاکستان میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی قیمتی جانوں کے ضیاع پر پاکستانی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔

Mr. Derek Chollet, Senior Policy Advisor to the ???????? Secretary of State called on Prime Minister Shehbaz Sharif, today. He expressed heartfelt condolences and sympathies to the Government and people of Pakistan at the precious lives, resulting from the riverine floods in Pakistan. pic.twitter.com/fPaZL585g8