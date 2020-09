شجاعت کی لازوال داستانیں

شیئر کریں:

پاکستان ایجنڈا خاتم النبین حضرت محمد مصطفیﷺ کی تکمیل کا نام ہے ۔ جسے برّ صغیر کے مسلمانوں نے بنام خدا اپنا لہو دے کر قائد اعظم محمد علی جناح ؒ کی قیادت میں حاصل کیا ۔ اسی لیے قائد اعظم ؒ نے کہاکہ :"There is no power on earth that can undo Pakistan"

پاکستان کا سبز ہلالی پرچم در اصل میرے آقا کریم خاتم النیبین ﷺ کا پرچم ہے ۔ جو شخص اس کی سربلندی کیلئے کام کریگا اللہ کریم اور محبوبِ خدا ﷺ اس پر راضی ہوجائیں گے۔ اور جو اس سے منافقت اور بے وفائی کرے گا وہ سمجھ لے کہ وہ میرے آقا کریم ﷺ سے بے وفائی کر رہا ہے ۔ کیوں کہ :

پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الااللہ

پاکستان کا مقصد کیا محمد الرّسول اللہ

ابھی پاکستان کو دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے اٹھارہ سال ہوئے تھے کہ پاکستان کے دشمن نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر بھرپور یلغار کر دی اور داتا حضور ؒکی نگری لاہور میں جائے پینے کی خواہش نے دشمن کو جہنم کا راستہ دکھا دیا اور 800ہندوستانی جہنم کا ایندھن بن گئے۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی غیرتِ ایمانی سے سرشار آواز ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویژن پر اپنے قوم اور پاک فوج کو پیغام دے رہی تھی۔اس جنگ میں بری اور بحری فوج کا کردار بہت نمایاں رہا ۔ اس پر یشونت رائو ڈیفنس منسٹر انڈیا کہتا ہے کہ لیفٹننٹ جنرل وی کے سنگھ نے بتایا کہ جب وہ امرتسر روڈپر پہنچا تو دیکھا کہ بہت سی گاڑیاں جل رہی ہیںکچھ جل چکیں اور کچھ بکتر بند گاڑیوں کو ابھی تک آگ لگی ہوئی تھی ۔ ہمارے بہت سے فوجیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور باقی اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے۔ سکوارڈن لیڈر سید سجاد حیدر نے جب دیکھا کہ امرتسر واہگہ روڈ بھارتی ٹینکوں توپوں سے بھری پڑی ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں فلائٹ لیفٹننٹ محمد اکرم ، دلاور حسین ، غنی اکبر اور فلائنگ آفیسر محمد ارشد چوھدری اور خالد لطیف کے ہمراہ پاکستان کی طرف آنیوالوں کو جہنم کی راہ دکھائی۔ اس جنگ میں F-104طیارے کا بہت اہم رول تھا بلکہ جب عباس مرزا F-104کو لیکر بھارتی طیاروں پر قہر بن کر ٹوٹتے تو آج بھی برج پال سکوارڈن لیڈر کی آواز کی ریکارڈنگ موجود ہے جو F-104کو دیکھ کر کہتا ہے "بھج جائو اے 104جے " بعد ازاں حکیم اللہ خان F-104لے کر جاتا ہے اور اسی انڈین سکوارڈن لیڈر کو پسرور کے رن وے پر اُتار لیتا ہے ۔

ائیر مارشل نورخان ہلواڑہ، پٹھان کوٹ ، اعظم پور، جام پور کو تباہ کرنے کیلئے ٹاسک دیتے ہیں تو کمانڈر سید سجاد حیدر خوشبو کی شیشی نکال کر بالٹی میں انڈیل دیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو سفید تولیے خوشبو میں بھگو کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری مشن ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمیں خوشبو میں بھیگا ہونا چاہیے۔ "اے راہِ حق کے شیدو وفا کی تصویرو تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں" انڈین مگ 29 تیار کر رہے ہیں شام کے 5بجکر 8منٹ پر F86سے نکلتی گولیاں سب کو زمین پر ہی مار رہی تھیں اور 7مگ 29اور 5میٹئیر اور ایئر ٹریفک کنٹرول تباہ کر دیا گیا۔

اسی دوران سکوارڈن لیڈر علائوالدین احمد کی قیادت میں ایک مسافر ٹرین کو دیکھتے ہیں جو بالکل نشانے پر تھی تو علائو الدین احمد کہتے ہیں اسے جانے دو یہ مسافر گاڑی ہے ۔ لیکن اگر بے ایمان بھارتی ہواباز ہوتے تو انھوں نے کبھی بھی سپئیر نہیں کرنا تھا۔ ہندوستانی فضائیہ نے بدلہ لینے کیلئے 7ستمبر کو سرگودھا ائیر بیس پر حملہ کیا۔ جسے پسپا کر کے پاکستانی شاہینوں نے ہندوستانی غرور خاک میں ملا دیا۔ اور جناب ایم ایم عالم نے ایک منٹ میں پانچ طیارے مار گرانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا اس ریکارڈ کو وقت آنے پر پاکستان کے شاہین ہی توڑیں گے۔ انشاء اللہ۔

تجربے اور لافانی جذبوں کا ملاپ ہی طوفانوں کا رُخ موڑ سکتا ہے ۔ اس معرکے میں بھارتی فضائیہ کے 729طیاروں میں سے 110سے 113طیارے تباہ ہوئے اور پاکستان کے 230طیاروں میں صرف 19طیارے پاک سرزمین کے کام آئے ۔

ادھر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی قیادت میںپاک سر زمین کی حفاظت کیلئے خون کا نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا اور پاکستانی وطنِ عزیز پر قربان ہونے کیلئے ڈنڈوں ، لاٹھیوں ، کلہاڑیوں سے لیس ہو کر واہگہ بارڈر کی طرف نکل پڑے تھے اور اپنے محافظوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے تھے اور وطن پر قربان ہونے کا جذبہ سر چڑھ کر بول رہا تھا اور ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں "اے دشمنِ دیں تُونے کس قوم کو للکارا" ادھر شوکت علی بھی بول پڑے :

"ساتھیو، مجاہدو ، جاگ اُٹھا ہے سارا وطن "

حق و باطل کی جنگ روزِاول سے جاری ہے بالآخر جیت حق کی ہوتی ہے ۔ہمارا دفاع مضبوط ہے دشمن طرح طرح کی سازشیں کر رہا ہے۔ ففتھ جنریشن وار شروع ہو چکی ہے۔ مجھے شک ہے کہ کچھ آستین کے سانپ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ افواجِ پاکستان اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کا امیج خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہندوستان کے جرنلسٹ بھی اس بات کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں ۔ میرا شک یقین میںبدل جاتا ہے جب را کا انڈین میجر گوروآریا کہتا ہے کہ بلوچی نیشنل ازم، سندھی نیشنل ازم ،پشتو نیشنل ازم پر زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں یہیں سے پاکستان کمزور ہوگا۔ بالآخر کلبھوشن جیسا انسانیت کا دشمن بھارتی جاسوس پکڑا جاتا ہے۔ آج تجدید عہد کریں کہ اب کسی میر جعفر اور میر صادق کو اپنے اداروں پر بھونکنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ سراسر پاکستان سے دشمنی بغاوت اور غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس پر قانون سازی کر کے پاکستان کے دوست نما دشمنوں کی زبانیں ہمیشہ کیلئے بند کرنا ہونگی ۔ پاکستانی دفاعی بجٹ کو ہر صورت بڑھانا ہوگا۔کم ازکم اتنا بڑھائیں جتنی پاکستان کیخلاف سازشیں ہیں ۔

ہم شہدائے پاکستان کے مقروض ہیں ہمیں شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو سلیوٹ کر کے پاکستانی اداروں پر بھونکنے والوں کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ اور انہیں باور کروانا ہوگا کہ ہماری مائوں ، بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے پاکستان کی وجہ سے محفوظ ہیں ۔