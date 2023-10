بھارتی اداکارہ فلسطینیوں کے حق میں  بول پڑی

ممبئی: بھارت کی نامور اداکارہ و ماڈل گوہر خان نے اسرائیل کو مظلوم ثابت کرنے والوں کو کرارا جواب دے دیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق گوہر خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ ظالم کب سے مظلوم بن گیا؟ کئی سالوں سے فلسطین پر ظلم و ستم پر اندھی دنیا کی بینائی اب واپس آگئی۔

Since when did the oppressor become the oppressed ????? Convenient eyesight of the world !!!!! Blind to years n years of history of oppression .