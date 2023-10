افغانستان، راشد خان کا ورلڈکپ میچز کی پوری فیس زلزلہ متاثرین کو دینے کا اعلان

افغانستان کرکٹ ٹیم کے باؤلر راشد خان نے افغانستان کے صوبے ہرات میں آنے والے شدید زلزلے سے متاثر ہونے والے افراد کیلئے ورلڈکپ کی فیس دینے کا اعلان کردیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کردہ ٹویٹ میں انہوں نے بدترین زلزلے سے ہونے والے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے زلزلہ متاثرین کی کچھ دل دہلا دینے والی تصاویر شیئر کیں۔

راشد خان نے لکھا کہا ‘میں نے افغانستان کے مغربی صوبوں (ہرات، فراہ اور بادغیس) میں آنے والے زلزلے کے المناک نتائج کے بارے میں سنا جس کا مجھے بے حد افسوس ہے’۔افغان کرکٹر کا کہنا تھا کہ ‘میں متاثرہ لوگوں کی مدد کیلئے کرکٹ ورلڈکپ کی اپنی تمام میچ فیس عطیہ کر رہا ہوں۔ جلد ہی ہم ان لوگوں سے رابطہ کرنے کیلئے ایک فنڈ ریزنگ مہم شروع کریں گے. جس سے ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جا سکے گی’۔

I learned with great sadness about the tragic consequences of the earthquake that struck the western provinces (Herat, Farah, and Badghis) of Afghanistan.

I am donating all of my #CWC23 match fees to help the affected people.

Soon, we will be launching a fundraising campaign to… pic.twitter.com/dHAO1IGQlq