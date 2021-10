مجھے جمعرات کے روز پاکستان میں زلزلےسے ہونے والے جانی نقصان اور تباہی و بربادی پر گہرا افسوس اور دکھ ہے:انتونیو گوتریس

جنیوا: اقوامِ متحدہ نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جمعرات کے روز آنے والے زلزلے سے ہونے والے قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں اقوامِ متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گوتریس نے کہا کہ مجھے جمعرات کے روز پاکستان میں زلزلےسے ہونے والے جانی نقصان اور تباہی و بربادی پر گہرا افسوس اور دکھ ہے۔

گزشتہ روز بلوچستان میں زلزلے سے ہونے والے نقصان پر اقوامِ متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گوتریس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ بھی اس زلزلے سے متاثر ہوئے، میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔

I'm deeply saddened by the loss of life and destruction caused by Thursday's earthquake in Pakistan.

My thoughts are with all who have been affected.