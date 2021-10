برطانیہ نے پاکستان کو نئی سفری فہرست میں شامل کر لیا

لندن: برطانیہ نے دنیا کے 47 ممالک کو اپنی سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ سے نکالنے کا اعلان کردیا ہے۔عالمی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ اعلان برطانیہ کے سیکریٹری ٹرانسپورٹ گرانٹ شاپس نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پر جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کیا ہے۔

UPDATE: From Monday (11th Oct) ???? I’ll be cutting 47 destinations from our red list – including South Africa, with just 7 countries and territories remaining ⚠️ - all others will be included in the “rest of world” category ???? [1/3]