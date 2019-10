زلزلہ متاثرین کی ا مداد میں خُردبرد کا معاملہ :شہبازشریف نے مجھ پر یا میرے اخبارپر کوئی مقدمہ نہیں کیا: برطانوی صحافی ڈیوڈروز

لندن : برطانوی صحافی ڈیوڈ روز نے کہا ہے کہ شہبازشریف نے ان پر ان کے اخبارپرکوئی مقدمہ نہیں کیا ، میرے آرٹیکل کی اشاعت کے بعد نیب اور ایسیٹ ریکوری یونٹ شہباز شریف سے تحقیقات کر رہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا برطانوی صحافی کو لندن کی عدالت میں لے جانے کا اعلان، محض اعلان ہی رہا، شہبازشریف کی فلاحی منصوبوں میں کرپشن پراسٹوری دینے والے برطانوی صحافی ڈیوڈ روز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا پاکستانی پوچھتے ہیں کیا شہبازشریف نے مقدمہ کیا ہے ؟ تو شہباز شریف نے مجھ پر یا میرے اخبار پر کوئی مقدمہ نہیں کیا۔

Hello Pakistani friends. A lot of you have been asking if Shehbaz Sharif has commenced a lawsuit against me and my newspaper yet.

Sources tell me that investigations by NAB and the Asset Recovery Unit into allegations against Shahbaz Sharif have continued with some vigour since my article was published. This may explain why he hasn't filed a lawsuit: they have been keeping him busy. https://t.co/8MMkCkErCv