مسئلہ کشمیر میں امریکہ کی دلچسپی

میاں خورشید محمود قصوری پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ میاں صاحب خوش لباس ہیں۔ کوٹ کی جیب میں ٹائی سے میچنگ رومال ڈالتے ہیں۔ البتہ ٹائی Knot، اتنی بڑی ہوتی ہے جتنے بڑے ان کے وچار ہیں۔ خارجہ پالیسی پر ان کی ایک عدد کتاب بھی ’’منصّۂ شہود‘‘ پر آ چکی ہے۔ اس کی ’’لانچنگ‘‘ ہندوستان میں کروا کر یہ میزبان کا منہ کالا اور پاکستان کی سبکی کروا چکے ہیں۔ میاں صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ اور ہندوستانی حکومت مسئلہ کشمیر کے حل کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔

بدقسمتی سے حکومت گر گئی۔ اگر انہیں ایک مزید ٹرم مل جاتی اور مشرف اپنی آمریت کو طوالت دے پاتا تو آج چارسو خوشی کے شادیانے بج رہے ہوتے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ فارمولا کیا تھا جسے عام حالات میں معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے تو بتانے سے لیکر انکار کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ریاستی راز تھا؟ اس کے انکشاف سے پاکستان کی سالمیت پر حرف آسکتا ہے یا ہندوستان کو EMBARRASMENTہو سکتی ہے۔کیا ایسا سوچا بھی جا سکتا ہے کہ ہندو بنیا گھاٹے کا سودا کرے گا؟ یا متعصب‘ تنگ نظر ہندو اسے قبول کر لیتے ! (جاری)

مشرف بے شک آمر تھا میاں خورشید قصوری صاحب ایک ڈکٹیٹر کے وزیر خارجہ تھے لیکن یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ قومی امنگوں کے خلاف کوئی بھی حل سارے ملک میں بھونچال لے آتا۔ قومی راز سے جڑا ہوا ہمیں ایک لطیفہ یاد آیا ہے۔ کسی نے ماسکو کے ریڈاسکوائیر میں کھڑا ہو کر اس وقت کے وزیراعظم خروشیف کے متعلق ہرزہ سرائی کی۔ بولا KHRUSCHEV IS AN IDIOT (خروشیف ایک احمق اورپاگل شخص ہے) روسی پولیس فوراً حرکت میںآگئی اور اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے اسے پچیس سال قید بامشقت کی سزا دی۔ اس نے فیصلے میں لکھا FIVE YEARS FOR INSULTING A STATE OFFICIAL AND TWENTY YEARS FOR DIVULGING A STATE SECRET پانچ سال کی سزا ایک سرکاری اہلکار کی تضحیک کے لئے اور بیس سال ایک بہت بڑا قومی راز افشا کرنے پر۔ میاں صاحب اگر یہ راز افشا کر دیں تو یقیناً قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے۔ البتہ قوم کو احساس ہو گا کہ وہ عصرِ حاضر کے بقراط کی خدمات سے محروم ہو گئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس طرح مشیر خزانہ ‘ مشیر اطلاعات مقرر کئے گئے ہیں۔ انہیں بھی مشیر خارجہ امور لگا دیا جائے!

ہندوستان کو جو بار بار مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے تو مسئلہ کشمیر کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے؟(i)۔ ہندوستان راضی ہو جائے اور حق بحق دار رسید کے مصداق کشمیر سے نکل جائے۔(ii)۔ پاکستان اپنے حصے سے دست بردارہو جائے۔ (iii)۔ لائین آف کنٹرول کو بین الاقوامی بائونڈری مان لیا جائے۔(iv)۔ استصواب کرا کے کشمیر کو آزاد کر کے اسے بطور ایک ملک کے مان لیا جائے۔ اسکے علاوہ اور کوئی پرامن حل ممکن نہیں ہے۔ غاصب کی اپنی منطق ہوتی ہے۔ ہندو مخصوص ذہنیت رکھتے ہیں جو لوگ آج تک پاکستان کے وجود کو ذہنی طور پر تسلیم نہیں کر پائے۔ وہ مقبوضہ کشمیر سے کیسے دست بردار ہونگے۔ کشمیر پاکستان کی شہہ رگ ہے اور مسلم اکثریت کی ریاست ہے لہٰذا دوسری آپشن کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لائین آف کنٹرول کو بین الاقوامی بائونڈری شاید ہندو تو مان جائیں مگر اہل کشمیر اور پاکستانی کسی صورت قبول نہیں کرینگے۔ چوتھی صورت بھی ہندوئوں کو کبھی بھی قبول نہیں ہو گی۔ جتنی فوج ہندوستان میں تعینات کر رکھی ہے اتنی تو بقیہ ہندوستان میں بھی نہیں۔ اس سے انکے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔

ٹرمپ کے حالیہ بیان کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہندوستان نے امریکہ کی ثالثی ماننے سے ترت انکار کر دیا ہے۔ بالفرض مان بھی جائے تو وہ ہو گی کیا؟ گو ٹرمپ نے ایک ہی سانس میں ARBITRATION اور MEDIATION کا ذکر کیا ہے لیکن زیادہ زور آربٹریشن پر ہے آربٹریشن ہوتی کیا ہے؟ یہ جاننا ہماری قوم کیلئے ضروری ہے۔ جب آپ کسی کو ثالث مقرر کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو بھی فیصلہ کرے اسی سے انحراف نہیں کر سکتے۔ کیا معروضی حالات میں ایک MAVEKاور INDIA PRONE صدر سے ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انصاف کرے گا۔ یہ ملین ڈالر سوال ہے اور اس کا جواب دینا بھی چنداں مشکل نہیں ہے۔ وقتی فائدے کیلئے اس نے یہ چال چلی ہے۔ یقیناً سنجیدہ نہیں ہے۔

امریکہ اپنے آپکو انسانی حقوق کا علمبردار کہتا ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں قتل و غارت رکواتا۔ ہندوستان کی ملٹری ایڈ بند کر دیتا۔ اس کیخلاف اسی قسم کی پابندیاں لگاتا جو اس نے ایران اور شمالی کوریا پر لگائی ہیں۔ پاکستان کی قومی امداد بحال کرتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہو گا۔ ’’گونگلوئوں‘‘ سے مٹی جھاڑنا شعبدہ بازی تو ہو سکتی ہے، اسے سنجیدہ کوشش قرار نہیں دیا جا سکتا ۔ ہمارے سادہ لوح عوام کیلئے یہ حقیقت جاننا ضروری ہے۔اگر ایسا ہے تو پھر ہو گا کیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال تشویش ناک ضرور ہے مگر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ بے پناہ قوت کے باوصف اگر روس کو افغانستان سے نکلنا پڑا امریکیوں کو ویت نام میں ہزیمت اٹھانا پڑی اب افغانستان سے نکلنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں تو ہندوستان کو بھی کشمیر سے نکلنا پڑیگا۔ مزاحمت کا اثر بالآخر دیگر ناراضی علاقوں پر بھی پڑرہا ہے۔ وہاں بھی تحریکیں شروع ہو گئی ہیں۔ جو بتدریج زور پکڑیں گی۔ ہندوستان اندر سے بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ پاکستان کو بہرحال کشمیریوں کی امداد جاری رکھنی چاہئے۔ (ختم شد)