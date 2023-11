فلسطین، ملتِ اسلامیہ اور علامہ اقبال

شیئر کریں:

برطانوی سامراج نے 1917ءمیں اعلان کیا کہ فلسطینی علاقوں پر یہودی بستی بسائی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بیت المقدس کی وجہ سے مسلمانوں کا فلسطین سے دینی ملی اور روحانی تعلق ہے۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کے مفکر اور حکیم الامت تھے۔ فلسطین کے ساتھ ان کا قلبی اور ذہنی لگاو¿ تھا ۔ انہوں نے 1919ءمیں موچی دروازہ لاہور میں ایک ریلی سے خطاب کیا اور قرارداد منظور کرائی کہ برطانیہ مڈل ایسٹ کے مسلم علاقوں کے تحفظ کا وعدہ پورا کرے۔ ( بشیر احمد ڈار: انوار اقبال) علامہ اقبال نے فلسطین کے بارے میں اپنی ایک نظم میں لکھا۔

تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں

فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے

اقبال مستقبل کے شاعر، مفکر اور فلاسفر تھے۔ ان کا فرمایا ہوا سو سال بعد بھی مستند اور معتبر ثابت ہوا۔ امریکہ اور برطانیہ کی رگ جاں آج بھی یہودیوں کے پنجے میں ہے۔علامہ اقبال نے 1931ءگول میز کانفرنس لندن میں شرکت کی۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ کانفرنس کے دوران ان کو موتمر عالم اسلامی کی جانب سے فلسطین عالمی کانفرنس میں شرکت کی دعوت ملی۔ علامہ اقبال اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن سے یوروشلم پہنچ گئے۔ 1937ءمیں علامہ اقبال شدید بیمار تھے مگر بیماری کے باوجود ان کی فلسطین اور ملت مسلمہ کے تڑپ جاری و ساری رہی۔ انہوں نے 7 اکتوبر 1937ءکو قائد اعظم کے نام ایک خط لکھا۔ جس میں تحریر کیا کہ فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اضطراب پیدا کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ فلسطین کے مسئلے پر پر جوش اور پر عزم قرارداد منظور کرے گی اور ایک ایسی کانفرنس کا انعقاد کرے گی جس میں لیڈروں کے علاوہ عوام بھی شریک ہوں۔ اس کانفرنس کے انعقاد سے فلسطین کے بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہو گی اور مسلم لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہو گا۔ بیماری کے باوجود علامہ اقبال نے اپنے خط کے آخر میں تحریر کیا۔

Personally I will not mind going to jail on an issue (Palestine) which effects both Islam and India.

ذاتی طور پر میں فلسطین کے مسئلے پر جیل جانے سے بھی گریز نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اسلام اور انڈیا پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

ابتدا میں علامہ اقبال وطن پرست تھے۔ انہوں نے ترانہ ہندی لکھا۔ مغرب کی تاریخ فلسفہ اور ثقافت اور اسلام کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد علامہ اقبال نےوطنیت سے ملت تک کا فکری سفر مکمل کیا اور ترانہ ملی لکھا۔

چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا

مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے

آساں نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔

دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا

ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔

علامہ اقبال نے اپنے ایک آرٹیکل میں تحریر کیا!

اسلام وطن سے آزاد ہے۔ اس کا مقصد ایک انسانی معاشرے کی تشکیل ہے جو مختلف نسلوں اور قوموں کو باہم جمع کرتے ہوئے ایک ایسی ملت تیار کرے جس کا اپنا ایک مخصوص شعور ذات ہو۔ ملت کی قوت کا اظہار روحانی یک جہتی توحید رسالت ایک خدا ایک رسول ایک کتاب اور ایک کلمہ پر ہے۔ حج کا اجتماع ایک ملت کا بہترین اظہار ہے۔ جہاں پر دنیا کے مسلمان جو مختلف ملکوں فرقوں زبانوں قبیلوں نسلوں اور علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ تمام امتیازات ختم کرکے خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ملت کی حیثیت سے سجدہ ریز ہوتے ہیں- علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انساں کو

اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔

بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ وطن اور ملت کو سمجھنے کے لیے مثالی حوالہ ہے۔آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ملت کی خاطر وطن کو چھوڑ دیا خونی برادری مکہ میں اور ملی برادری مدینہ میں تھی۔جنگ بدر کے موقع پر خونی رشتے دار ملت مسلمہ کے مقابلے میں کھڑے تھے۔علامہ اقبال مثنوی اسرار و رموز میں لکھتے ہیں۔ میں نے اس قوم کے لیے جو اپنے آپ کو بھول چکی تھی حق تعالیٰ سے پائیدار زندگی کی درخواست کی۔ آدھی رات کے سکوت میں نالہ و فریاد کرتا تھا۔دنیا خواب میں ہوتی اور میں گریاں ہوتا۔ علامہ اقبال نے فرمایا ۔

فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے

کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر

ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔

دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت

ہے ایسی تجارت میں مسلماں کا خسارہ۔

علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ایک ملت بننے کا پیغام دیا جس کا مرکز کعبہ ہو جس کا آئین قرآن ہو جس کا رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو اور یہ ملت جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک آرٹیکل میں مسلمانوں کے زوال کے بارے میں فرمایا۔ اسلام ایک ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا ۔ اسلام میں کوئی وہابی شیعہ اور سنی نہیں۔ اسلام میں اشرافیہ اور بیوروکریسی اور ذات پات نہیں ہے۔ میں خدا انسانیت موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ اور محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے نام پر فرقہ واریت کی مذمت کرتا ہوں۔

منعفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک

ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک۔

حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک

کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔

قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں

کچھ بھی پیغام محمد ( صلعم) کا تمہیں پاس نہیں۔

