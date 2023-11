شیئر کریں:

ہمارے ملک مےں انتہا کی غربت ہےاور دن بدن مہنگائی کا گراف بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کی غربت دور کرنے کےلئے کئی فلاحی ادارے قائم ہےں ان مےں بہبود اےسو سی اےشن کا ادارہ سر فہرست ہے

ےہ ادارہ غرےبوں کی خوشحالی کےلئے کام کرتا ہے اس ادارے کی پرےذےڈنٹ سلمیٰ ہماےوں ہے سلمیٰ ہماےوں اور ان کی اےگزےکٹو (Executive) ممبرز کی وجہ سے ےہ ادارہ پھلتا پھولتا نظر آرہا ہے اس ادارے کے تےن شعبے تعلےمہےلتھ اور انکم جنرےشن ہے۔

انکم جنرےشن شعبے مےں لڑکےوں کو خاص تربےت دی جاتی ہے وہ کافی ماہ ہاتھ کی کڑھائی کی چےزےں تےارکرتی ہےں تاکہ جب سےل لگے تو ان کی آمدنی سے غرےب اور نادار لوگوں کی امداد ہو سکے۔

سال مےں تےن مرتبہ سےل لگائی جاتی ہےاور سٹالوں پر ان لڑکےوں کے ہاتھ کی بنی چےزوں کو فروخت کےا جاتا ہے

اس مرتبہ سلمیٰ ہماےوں نے سےل اپنے گھر کے لان مےں منعقد کیاور مختلف سٹال لگانے کا بندوبست کےا۔

جب مےں وہاں پہنچی تو کافی خواتےن خرےداری مےں مصروف تھےںخرےداری کے ساتھ ساتھ ٹولےوں مےں بٹی ہوئی خوش گپےوں مےں مصروف تھےںچمکتی دھوپ مےں شامےانہ فکس تھاسورج کی روشنی مےںہر چےز اجلی اجلی اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی کسی سٹال مےں کھاتی پےتی، ہنستی مسکراتی خواتےن تصوےرےں کھنچوا رہی تھےں اورکچھ خواتےن خراماں خراماں چلی آرہی تھےںچہروں پر مسکان لئے اےک دوسرے کے گلے مل کر خوشی محسوس کر رہی تھےں

ادارہ بہبود کے تےن شعبوں مےں تعلےمہےلتھ اور انکم جنرےشنان تےن شعبوں کےلئے سےل لگا کر جو روپےہ اکٹھا کےا جاتا ہے تاکہ غرےب لوگوں کی حاجت روائی کی جائے اور کم ازکم دو وقت کی روٹی کھا سکےںاور سکھ کا سانس لے سکےںاب اس قدر غربت بڑھ رہی ہےاور روز بروز مہنگائی کا گراف اونچا ہوتا ہوا نظر آرہا ہےآج جو چےز سو روپے کی ہے وہی چےز اےک ہفتہ کے بعد دو سو روپے کی ہو جائے گیلوگ بھوکے مر رہے ہےں اور خود کشےاں کر رہے ہےں مہنگائی کرنے والوں کو کوئی احساس ہی نہےں ہے

لےکن کچھ لوگ اےسے بھی ہےںجن کے دلوں مےں خدا خوفی ہےان لوگوں مےں سلمیٰ ہماےوں اور ان کی اےگزےکٹو ممبرز بھی شامل ہےںجو دن رات کی محنت سے مختلف چےزےں بنوانے مےں کامےاب ہوئےں اوروہ چےزےں مختلف سٹالوں پر نظر آرہی تھےں کہےںمےرے خےال سے سوات سے لائی ہوئی اشےاء ٹی کوزی سےٹ اور ٹرولی سےٹ بھی دےکھےتھوڑا آگے بڑھی تو بچوں کے ملبوسات ہےنگروں مےں لٹکے ہوئے بڑے ہی خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔

An Exhibition of Paintings and Handmade Articles made by the studentsکی چےزےں بھی سٹال پر سجی ہوئی تھےں پنڈال مےں خاصی گہما گہمی تھی ہر سٹال کی چےزےں لاجواب تھےں ےعنی بچوں اور بڑوں کےلئے اونی سوےٹرےںبھی نظر سے گزرےںدوسرے سٹال پر نظر پڑی تو لےڈےز کےلئے عمدہ پشمےنہ کی شالز اور گرم سوٹ ہےنگروں مےں لٹکے ہوئے تھےاورمختلف پرلزاور جےولری کی چےزےں بھی سٹالوں مےں دستےاب تھےں۔

کھانے پےنے کے الگ سے سٹالز تھےٹپال(Tapal) دانے دار کا سٹال نظر آےا جہاں مفت چائے کا انتظام تھا لوگ بڑی رغبت سے پی رہے تھے

اور دےگرلےڈےز کے فےنسی کڑتے بھی ہےنگروں مےں لٹکے ہوئے دکھائی دئےے جن مےں سے کچھ کڑھائےوں کے تھے اور کچھ گوٹے کے کام کے تھے

بچوں کے خوبصورت فراک اور دےگر اشےاءکے سٹال کے علاوہ ساتھ مےں بہبود بےوٹی پارلر کا سٹال بھی لگا ہوا تھا خوبصورت بےڈ کورز اور ٹرالی سےٹ کے علاوہ جس چےز نے مجھے متاثر کےا وہ تھا پورےاں اور حلوے کا سٹال جو عصمت خالد صاحبہ حلوہ اور چنے گھر سے بنا کر لائی تھےںاور donationکےلئے پورےاں اپنے ہاتھ سے تل رہی تھےںگوکہ مختلف کھانے پےنے کے اور بھی سٹالز تھے جہاں پر فروٹ جوسز اورسےنڈوچ وغےرہ بھی سٹالز پر موجود تھے پھر مےں حےران سی پورےوں کے سٹال پر عصمت خالد کے پاس بےٹھ کر ان کو پورےاں تلتے دےکھ رہی تھیوہ عمر رسےدہ خاتون تھےں اور جذبہ اتنا نےک تھا کہ مےں حےران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ غرےبوں کی مدد کےلئے اچھے جذبے کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کےلئے دن راتcharityکےلئے محنت کرتے ہوئے سلمیٰ ہماےوں کا ساتھ دے رہی ہےں تاکہ غرےب لوگوں کی تھوڑی سی غربت دور ہو جائے حالانکہ ےہ عمر ان کے آرام کرنے کی تھی مگر وہ اےک خاص لگن اور نےک جذبے کے تحت کام کر رہی تھےں۔

کاش عصمت خالد کی طرح سب لوگوں کے خےالات ہو جائےں تو شاےد اس ملک کی غربت مےں کمی آجائے۔ ورنہبے حس لوگوں کی کمی نہےں ہےجن کو صرف اور صرف اپنی ذات سے مطلب ہے

غرض کہ4نومبر2023کی سےل اےک کامےاب سےل تھی مےں سلمیٰ ہماےوں اور باقی اےگزےکٹو خواتےن کو مبارکباد پےش کرتی ہوںاور دعا کرتی ہوں کہ سارے مسلمان بہن بھائیدل کھول کر چندہ دےں تاکہ غرےبوں کی مدد ہو سکے اور وہ لوگ گداگری کی لعنت سے باز آجائےںمحنت مزدوری کر کے حق حلال کی روزی اپنے لئے مہےا کرےں۔