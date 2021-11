وزیراعظم آفس نے بھی قومی کرکٹ ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ٹوئٹر پر وزیراعظم آفس کی جانب سے ایک ٹوئٹ کی گئی جس میں کہا گیا ہےکہ پوری قوم کو پاکستانی ٹیم پر فخر ہے، یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کی واحد ٹیم ہے جسے کوئی ٹیم اب تک شکست نہیں دے پائی۔وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں بابر الیون کیلئے سیمی فائنل میں پہنچنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ٹوئٹ میں مزید لکھا گیا تھا کہ انشا اللہ ٹرافی گھر آئے گی۔

Whole nation is proud of Team #Pakistan- the only team which is still invincible in #T20WorldCup 2021.

Best of luck for Semi finals Babar 11 (@babarazam258) ????

Insha'Allah it's coming home! #WeHaveWeWill#PAKvSCO pic.twitter.com/TYKcQ8gfc7