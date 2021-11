پاکستان اور آسٹریلیا کے کرکٹ میچ کا بہت انتظار ہے:آسٹریلوی ہائی کمشنر

آسٹریلوی ہائی کمشنر جیفری شا نے کہا ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے کرکٹ میچ کا بہت انتظار ہے۔

جیفری شا نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاہور جیسے خوبصورت شہر میں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔

Great news! Looking forward to seeing the ????????#AustralianTeam in ????????Pakistan next year. #PAKVSAUS https://t.co/BzOKD9PFTV