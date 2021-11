عاصم اظہر کا بہترین پرفارمنس پر شعیب ملک سے اظہار محبت 

معروف گلوکار عاصم اظہر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راونڈر شعیب ملک کے درمیان شارجہ میں دلچسپ مکالمہ ہوا ہے۔ گلوکار عاصم اظہر نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ سے شعیب ملک سے ملاقات کی ویڈیو شیئر کی ہے۔

میچ کے بعد پویلین کی طرف لوٹتے ہوئے شعیب ملک عاصم اظہر کو دیکھ کر رک گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بھی ادھر آئے ہوئے ہیں۔ شعیب ملک کی بات کے جواب میں عاصم اظہر نے کہا کہ جی میں بھی یہیں ہوں مگر اس سے بڑا ایوارڈ میرے لیے کچھ نہیں ہے۔

قومی ٹیم کے آل راونڈر نے عاصم اظہر سے ان کی خیریت دریافت کی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں اور آئی لو یو شعیب ملک۔واضح رہے گزشتہ روز شارجہ کرکٹ گرانڈ میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف شعیب ملک نے صرف 18 گیندوں پر اپنی یہ نصف سنچری مکمل کی تھی۔

What a player, what a human. ????????????Love you @realshoaibmalik bhai !!! Ab cup leke aana hai InshaAllah ???? #T20WorldCup #PAKvSCO pic.twitter.com/NBNyGz4iI3