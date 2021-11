نبی اکرم ﷺ نے ریاستِ مدینہ کیلئے اپنی ذات کا عملی نمونہ پیش کیا:وزیراعظم

اسلام آباد: وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ریاستِ مدینہ کیلئے اپنی ذات کا عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کیا جنہیں صادق اور امین کے القابات سے پکارا گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی ﷺ نے ریاستِ مدینہ کیلئے اپنی اعلیٰ ترین مثال سامنے رکھتے ہوئے پہلے اخلاقی معیارات کو بلند کیا۔ٹوئٹر پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نبی آخر الزمان ﷺ نے ریاستِ مدینہ کو عظیم ترین تہذیب بنانے کیلئے اپنی ذات کا عملی نمونہ پیش کیا اور اپنی ذات کی اعلیٰ ترین مثال سامنے رکھ کر صادق اور امین کہلائے۔

Our beloved Prophet PBUH first raised the moral standards of the state of Madina through his own supreme example (Sadiq and Ameen) before they became one of the greatest civilisations. pic.twitter.com/kZcxthhFgw