شعیب اخترکا پی ٹی وی کے 10 کروڑ ہرجانے کے نوٹس پر عدالت سے رجوع کا فیصلہ

راولپنڈی: قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے سرکاری ٹی وی چینل کی جانب سے 10 کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھیجنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں قومی ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے کہا کہ مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ جب میں پی ٹی وی کیلئے کام کررہا تھا تو اس دوران سرکاری چینل میری عزت و ناموس کی حفاظت میں ناکام رہا۔

قومی ٹیم کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے کہا کہ اب پی ٹی وی نے مجھے ریکوری نوٹس بھیجا ہے، میں ایک فائٹر ہوں اور یہ قانونی جنگ لڑتے ہوئے ہار نہیں مانوں گا۔ میرے وکیل سلمان نیازی یہ کیس قانون کے مطابق آگے لے کر جائیں گے۔

Utterly Disappointed. After miserably failing to safeguard my respect & repute while i was working for PTV, they have now sent me a Recovery Notice. I am a fighter & will not give up & fight this legal battle. My lawyer @SalmanKNiazi1 will take this forward according to law.