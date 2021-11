ورلڈ کپ: 5 میں سے 5 مقابلے جیتنا شاندار کوشش

دبئی: پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی ) کے چیئرمین رمیز راجہ نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم نےایک مرتبہ پھر آل راؤنڈ کارکردگی دکھائی ہے۔انہوں نے یہ بات سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پر جاری کردہ اپنے بیان میں کہی ہے۔

Another impressive all round show. For a World Cup run, five out of five wins is an incredible effort. Head down though for the final sprint.#PakistanZindabad