قومی ٹیم نے میچ کے بعد حارث روف کی سالگرہ منائی

آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سپر 12مرحلے کے آخری میچ میں اسکاٹ لینڈ کو شکست دے کر قومی کرکٹ ٹیم نے خوب جشن منایااور کرکٹر حارث روف کی سالگرہ بھی منائی۔شارجہ میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف میچ جیت کر ٹیم نے حارث روف کی سالگرہ منائی۔ حارث روف نے کیک کاٹا۔سالگرہ میں اسکاٹ لینڈ کے کھلاڑی بھی موجود تھے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اسکاٹش کھلاڑیوں کے ساتھ گھل مل گئے اور خوب گپیں لگائیں۔پی سی بی نے حارث روف کی سالگرہ منانے کی ویڈیو سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر شیئر کی ہے۔

Pakistan team celebrate birthday of @HarisRauf14 with @CricketScotland ! ???????? pic.twitter.com/bDduYboyML

اسکاٹ لینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستانی کھلاڑیوں اور اسکاٹ لینڈ لینڈ کے کھلاڑیوں کی تصاویر اور ویڈیو ٹوئٹر پر شیئر کی ہیں۔

This > All else. pic.twitter.com/NOkp4hhDo6