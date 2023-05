M5 ملتان سکھر موٹروے پر خودکار ٹرانسپورٹ مانیٹرنگ سسٹم نافذ

شیئر کریں:

M5ملتان سکھر موٹروے پر خودکار ٹرانسپورٹ مانیٹرنگ سسٹم نافذ کر دیا گیا۔

ویب سائٹ پروپاکستانی کے مطابقM5 پاکستان کی پہلی موٹر وے ہوگی جس میں خودکار ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس کے مطابق اس سسٹم میں 269 کیمرے ہیں جو تمام چلنے والی گاڑیوں کی مسلسل نگرانی کریں گے۔آئی جی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس نے بتایا کہ اوور اسپیڈنگ کے لیے 77 ہاٹ سپاٹس پر سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سڑک کی مسلسل نگرانی اور کسی بھی خلاف ورزی کے خلاف فوری کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے پانچ کلومیٹر کے وقفے پر اسپیڈ کیمرے لگائے گئے ہیں۔دو سالوں میں، نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس موٹر ویز M1, M2, M3, اور M4 پر انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم (ITS) نصب کرے گی۔نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس کے ایک اہلکار نے مارچ میں اعلان کیا تھا کہ موٹروے پولیس نے ITS کو لاگو کرنے کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی (NHA) کے ذریعے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن (FWO) کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس نظام کے نفاذ میں چند رکاوٹیں ہیں۔انہوں نے نوٹ کیا کہ بعض صورتوں میں خاندان کے متعدد افراد ایک گاڑی استعمال کرتے ہیں. جس سے چالان اسائنمنٹس مشکل ہو جاتے ہیں۔اوپن لیٹرز کے ساتھ غیر رجسٹرڈ گاڑیاں تلاش کرنے میں بھی آئی ٹی ایس کو دشواری کا سامنا ہے۔انہوں نے کہا کہ ایک درست اور موثر آئی ٹی ایس سسٹم کو مضبوط ڈیٹا بیس کی ضرورت ہے۔ چیلنجوں کے باوجود،نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس کا ITS نظام جدیدیت کا ایک بڑا قدم ہو گا۔