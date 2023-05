مسجد نبوی کے پاکستانی نژاد امام شیخ محمد بن خلیل انتقال کرگئے

مسجد نبوی کے سابق امام اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے سعودی عرب کے نامور قاری شیخ محمد بن خلیل القاری انتقال کرگئے۔شیخ محمد بن خلیل القاری مسجد قبا مدینہ منورہ کے امام تھے اور مسجد نبوی میں نماز تراویح کی امامت بھی کرچکے تھے۔

Sheikh Muhammad Khaleel Al Qari, May Allah have mercy on him and grant him the highest place in Jannah. pic.twitter.com/sznkkMeQmn