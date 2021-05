وفاقی وزیر اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر(این سی اوسی )کے سربراہ اسدعمر نے کہا کہ قومی ادارہ صحت میں کین سائنوویکیسن کی بڑی کھیپ تیاری کے مراحل میں ہے ، مخصوص کوالٹی چیک کے بعد مئی کے آخر میں ویکسین دستیاب ہوگی، ہفتے کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں اسد عمر نے کہا کہ قومی ادارہ صحت میں کین سائنوویکیسن کی بڑی کھیپ تیاری کے مراحل میں ہے، قومی ادارہ صحت میں پچھلے ماہ اس حوالے سے پلانٹ تیارکیاگیاتھا، کین سائنو ویکیسن کی تیاری کیلئے ٹیم کوخصوصی تربیت دی گئی ہے، مخصوص کوالٹی چیک کے بعدمئی کے آخر میں ویکسین دستیاب ہوگی۔

The first batch of bulk cansino vaccine being processed at the national Institute of health plant set up for this purpose last month. Specially trained team working on it. Will inshallah be available for use by end of May after going thru rigorous quality control checks pic.twitter.com/kSC7tQAdrz